آبل تستعد للكشف عن أجهزة ماك وآيباد جديدة

تخطط آبل للكشف عن أول حواسيب ماك المزودة بمعالجات M4 وأجهزة آيباد الجديدة المنخفضة التكلفة في حدث قادم في الأسابيع القليلة المقبلة، حسبما أفاد الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرغ في نشرته الإخبارية Power On.

ويتماشى هذا الإعلان مع جدول إصدارات الخريف المعتاد للشركة، إذ عقدت ثلاثة أحداث في السنوات الخمس الماضية خلال شهر أكتوبر.

وفي العام الماضي، عقدت آبل حدثًا افتراضيًا في تاريخ 30 أكتوبر لإعلان نماذج MacBook Pro و iMac الجديدة المزودة بمعالجات M3.

ويتوقع جورمان تزويد أجهزة MacBook Pro و iMac و Mac mini بمعالجات M4 هذا العام، تليها أجهزة MacBook Air و Mac Studio و Mac Pro طوال عام 2025.

ومن المرجح أن تقدم آبل نماذج محدثة من MacBook Pro بقياس قدره 14 بوصة و 16 بوصة تتميز بمعالجات M4 و M4 Pro و M4 Max.

ووفقًا لجورمان، لا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة في التصميم هذا العام. وقد لا تأتي التحديثات المهمة حتى عام 2026، ، مثل الشاشة من نوع OLED والتصميم النحيف.

وتتضمن مجموعة MacBook Pro الجديدة جهاز بقياس قدره 14 بوصة مزود بشريحة M4 يحمل الاسم الرمزي J604، وجهاز بقياس قدره 14 بوصة مزود بشريحة M4 Pro يحمل الاسم الرمزي J614، وجهاز بقياس قدره 16 بوصة مزود بشريحة M4 Pro يحمل الاسم الرمزي J616.

ومن المقرر أن يتلقى iMac الجديد الذي يحمل الاسم الرمزي J623 تحديثًا يجلب شريحة M4 مع تحديث لوحة المفاتيح السحرية والفأرة السحرية ولوحة التتبع السحرية من منفذ Lightning إلى منفذ USB-C.

ومن المتوقع تحديث Mac mini بشرائح M4 و M4 Pro، ويأتي جهاز Mac mini الجديد الذي يحمل الاسم الرمزي J773 بحجم صغير يشبه حجم جهاز Apple TV تقريبًا، مع افتقاره إلى منافذ USB-A.

كما من المتوقع أن تكشف آبل عن الجيل الجديد من iPad mini الذي يتميز بتحسينات، مثل شريحة سريعة وكاميرات أمامية وخلفية محسّنة وإصلاح لمشكلة الشاشة Jelly scrolling ودعم معيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6E والبلوتوث 5.3. ومن المتوقع أن يدخل iPad mini الجديد الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2024.

ومن المتوقع أيضًا ظهور أجهزة آيباد الجديدة ذات المواصفات المنخفضة، ويشمل ذلك آيباد 11. وتظل التفاصيل بخصوص هذه النماذج نادرة، مع أنها من المفترض أن تكون جزءًا من إعلانات الحدث.

وأشار جورمان إلى أنه من المتوقع ظهور أجهزة MacBook Airs المزودة بشريحة M4 في الربع الأول من عام 2025، وجهاز Mac Studio الجديد في منتصف عام 2025، وجهاز Mac Pro بحلول نهاية عام 2025.