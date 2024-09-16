آبل تحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء على ميزة اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم

حصلت آبل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ميزة اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم عبر سلسلة ساعتها الذكية Apple Watch Series 9 و Apple Watch Series 10 و Apple Watch Ultra 2.

وتأتي موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قبل أربعة أيام من تاريخ إصدار Apple Watch Series 10 في 20 سبتمبر.

وأعلنت آبل الميزة في حدث آيفون 15 في الأسبوع الماضي، وتأتي بصفتها جزءًا من إصدار watchOS 11 الوشيك.

وبمجرد تمكينها، تتطلب ما يصل إلى 10 ليالٍ من بيانات تتبع النوم موزعة على مدة قدرها 30 يومًا لتحديد إذا كان المستخدم يعاني هذه الحالة.

وخلال ذلك الوقت، تقدم أيضًا رؤى بخصوص اضطرابات النوم الليلية باستخدام مقياس التسارع الموجود ضمن الساعة.

وتُصنف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الميزة على أنها جهاز دون وصفة طبية لتقييم مخاطر انقطاع النفس أثناء النوم.

وسارعت آبل إلى ملاحظة أن الإضافة ليست أداة تشخيصية، بل إنها تحث المستخدمين على طلب تشخيص رسمي من مقدم الرعاية الصحية.

وترتبط حالة انقطاع النفس أثناء النوم بمجموعة متنوعة من الأعراض المختلفة، وتتسبب في تكرار توقف التنفس أثناء الليل.

وتشير Mayo Clinic إلى أن حالة انقطاع النفس أثناء النوم قد تسبب الأرق والصداع والنعاس أثناء النهار وغيرها من الحالات الطويلة الأمد.

ولا تُعد آبل أول شركة إلكترونيات استهلاكية تقدم هذه الميزة، إذ عرضت Withings ميزة اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم في الأجهزة منذ بعض الوقت، في حين حصلت سامسونج في وقت سابق من هذا العام على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الميزة ضمن تشكيلة Galaxy Watch.

وتأتي هذه الميزة في الوقت الذي عطلت فيه آبل ميزة اكتشاف الأكسجين في الدم ضمن ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة بسبب النزاع المستمر بخصوص براءة الاختراع.

وأعلنت آبل أن ميزة اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم تتاح عبر Apple Watch Series 10 و Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 في الولايات المتحدة وأكثر من 150 دولة ومنطقة أخرى.

وتقول آبل إن الميزة تهدف إلى اكتشاف علامات انقطاع النفس أثناء النوم عند للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر والذين لم يشخصوا بانقطاع النفس أثناء النوم.