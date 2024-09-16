آبل تتيح نظام macOS 15 Sequoia لحواسيب ماك

أصدرت شركة آبل نظام macOS 15 Sequoia، وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بحواسيب ماك.

ويُعد نظام macOS 15 Sequoia تحديثًا مجانيًا يمكن تنزيله على أجهزة ماك بوك برو 2018 فما أحدث، وماك بوك آير 2020 فما أحدث، وماك ميني 2018 فما أحدث، وإصدارات Mac Studio، وأجهزة iMac 2019 فما أحدث، وأجهزة iMac Pro.

ويمكن لمستخدمي حواسيب ماك تنزيل نظام macOS 15 Sequoia من خلال قسم تحديث البرامج في إعدادات النظام، علمًا بأن آبل قد أطلقت تحديثات macOS 13.7 و14.7 للأجهزة غير المؤهلة للترقية إلى النظام الجديد.

ويتيح نظام macOS 15 Sequoia العديد من المزايا الجديدة، ومنها ميزة “محاكاة آيفون iPhone Mirroring” التي تتيح التحكم في هاتف آيفون ومراقبته مباشرة من حاسوب ماك، ويمكن للمستخدم استخدام تطبيقات آيفون وتلقي الإشعارات مع إبقاء الهاتف بعيدًا.

وحسّنت آبل ميزة تنظيم النوافذ، لتسهيل ترتيب النوافذ المتعددة على الشاشة، مع إضافة اختصارات جديدة للوحة المفاتيح والقائمة لتنظيم النوافذ.

وطوّرت آبل تجربة تصفح الإنترنت عبر متصفح سفاري لعرض المعلومات الأكثر أهمية من المواقع، مع أوضاع جديدة للقراءة ومشاهدة مقاطع الفيديو.

ويدعم تطبيق الرسائل تأثيرات نصية جديدة مع ميزة جدولة الرسائل وإمكانية الرد باستخدام أي وجه تعبيري. وفي تطبيق الملاحظات، بات بالإمكان تحويل الملاحظات الصوتية إلى نصوص وإضافة ميزة حل المعادلات الرياضية، كما أطلقت آبل تطبيقًا مخصصًا لإدارة كلمات المرور ومزامنتها عبر الأجهزة المختلفة.

وبالإضافة إلى المزايا السابقة، سوف تطلق آبل أيضًا مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين الكتابة وتلخيص النصوص وإنشاء الصور والتواصل مع المساعد الذكي سيري بنحو أفضل، وستكون هذه المزايا متاحة لحواسيب ماك بمعالجات آبل سيليكون عبر تحديث قادم.