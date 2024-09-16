آبل تؤكد حجم الذاكرة العشوائية في هواتف آيفون 16

أعلنت آبل أن كافة إصدارات سلسلة آيفون 16 تحتوي على ذاكرة عشوائية (RAM) قدرها 8 جيجابايت، وفقًا لما أكدّه مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في الشركة.

وقال جون سروجوي، نائب الرئيس الأول لقطاع الأجهزة والتقنيات في آبل، خلال مقابلة له عن متطلبات الأجهزة لدعم المزايا الجديدة: “تحلل آبل البيانات بعناية لتحديد متطلبات الأجهزة اللازمة لكل ميزة”.

واستنادًا إلى تلك التصريحات، فإن هواتف آيفون 16 وآيفون 16 بلس الأساسية ستضم ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، ويُعد هذا تطورًا كبيرًا لها، إذ إن الإصدارات السابقة من آيفون 15 كانت تحتوي على 6 جيجابايت فقط من الذاكرة العشوائية. وأما إصدارات برو، فقد كانت تضم بالأساس 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

وأوضح سروجوي أن ترقية حجم الذاكرة كان ضروريًا لدعم مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أجهزة آبل. وأشار إلى أن آبل تعتمد على العديد من البيانات التي تحدد ما هو مطلوب لتمكين مزايا معينة، مشدّدًا على أن مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence هي إحدى المزايا الهامة التي دفعت الشركة إلى زيادة الذاكرة العشوائية، على الأقل في الإصدارات الأساسية.

ومن المنتظر أن تصل معظم مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل مع تحديث نظام iOS 18.1 القادم.

وبحسب سروجوي، فإن مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي من آبل تتطلب قدرًا من الذاكرة العشوائية لتعمل بكفاءة وتستجيب بسرعة.

ومن الجدير بالذكر أن آبل كانت دائمًا متحفّظة بشأن الإفصاح رسميًا عن حجم الذاكرة العشوائية في هواتف آيفون.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت شركات مثل جوجل حاجة إلى تخصيص بعض الذاكرة للذكاء الاصطناعي، كما هو الحال في سلسلة هواتفها بكسل 9 التي تحتفظ بذاكرة مُخصصة لمزايا Gemini الخاصة بالذكاء الاصطناعي.