ما الجديد في تطبيق الكاميرا في نظام iOS 18؟

أضافت آبل مزايا جديدة إلى معظم تطبيقاتها المدمجة في هواتف آيفون في نظام iOS 18، ومنها: تطبيق الكاميرا؛ إذ يتضمن تطبيق الكاميرا في iOS 18 بعض التحسينات القليلة ولكنها مفيدة ويمكنها تعزيز تجربة التصوير بنحو كبير.

إليك التحسينات الجديدة التي ستصل إلى تطبيق الكاميرا قريبًا في نظام iOS 18:

1- وجود مؤقت إضافي:

بالإضافة إلى المؤقتات المتوفرة حاليًا في تطبيق الكاميرا في هواتف آيفون التي تبلغ مدتها 3 ثوانٍ و 10 ثوانٍ، يضيف نظام iOS 18 مؤقت جديد مدته 5 ثوانٍ يوفر مزيدًا من المرونة عند الرغبة في التقاط صورة جماعية أو صورة شخصية دون النقر على زر التقاط الصور.

2- تغييرات جديدة في إعدادات الفلاش:

يمكن تعديل إعدادات الفلاش بعد تحديث نظام التشغيل إلى iOS 18 عن طريق الضغط مطولًا على زر الفلاش في تطبيق الكاميرا. وسيؤدي ذلك إلى إظهار عدة خيارات، هي: تلقائي (Auto)، وتشغيل (On)، وإيقاف (Off)، ثم يمكنك اختيار ما يناسبك منها، وستساعدك هذه الإعدادات في التحكم في ضوء الفلاش بسهولة في أثناء التصوير.

3- استمرار تشغيل الموسيقا عند التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو:

في الإصدارات السابقة من نظام iOS، كان يؤدي استخدام تطبيق الكاميرا لتسجيل مقطع فيديو إلى إيقاف تشغيل أي صوت مشغل في الهاتف تلقائيًا.

لكن في نظام iOS 18 سيختلف الأمر، فعند البدء بتسجيل مقطع فيديو، لن يتوقف تشغيل الموسيقا التي تستمع إليها في هاتف آيفون مؤقتًا وستستمر بالتشغيل.

لا تأتي هذه المزية مفعلة تلقائيًا، ولتفعيلها عليك الانتقال إلى تطبيق الإعدادات، ثم قسم الكاميرا، وستجد هناك خيار جديد يسمى (السماح بتشغيل الصوت) Allow Audio Playback يمكنك تفعيله لضمان استمرار تشغيل الموسيقا في أثناء تسجيل مقطع فيديو.

4- تحسينات في وضع الصور الشخصية:

في هواتف iPhone 15 وهواتف iPhone 16 يضيف نظام ‌iOS 18‌ عناصر تحكم في إضاءة الصور الشخصية ودعمًا للوضع الليلي عند التقاط الصور الشخصية في وضع Portrait.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من الوصول إلى تأثير Portrait عند التقاط الصور الشخصية باستخدام وضع التصوير العادي، فقد أصبح تطبيق الكاميرا قادرًا على اكتشاف الصور الشخصية عند التصوير باستخدام وضع التصوير العادي. وتتيح لك هذه المزية الجديدة التقاط صورة شخصية دون الحاجة إلى تغيير أوضاع التصوير.