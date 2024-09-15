كيفية استخدام روبوت Gemini لإدارة رسائل البريد الإلكتروني في جيميل

أضافت جوجل خلال السنوات الماضية بعض المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيق جيميل مثل: الرد الذكي (Smart Reply) لتسهيل إدارة رسائل البريد الوارد. والآن مع تكامل روبوت Gemini في جيميل ضمن خدمة Google Workspace سيجد المستخدم المزيد من الطرق لإدارة رسائل البريد الإلكتروني بسهولة؛ مما يوفر الكثير من الوقت ويعزز الإنتاجية.

وفيما يلي سنذكر ثلاث طرق يمكن أن يساعدك روبوت Gemini من خلالها في إدارة البريد الإلكتروني في جيميل:

1- تلخيص سلسلة رسائل البريد الإلكتروني:

يمكن لروبوت Gemini تلخيص النقاط الرئيسية المضمنة في سلسلة رسائل البريد الإلكتروني التي تناقش فيها موضوعًا معينًا مع زملاء العمل أو تخطط خلالها مع العائلة لرحلة في عطلة نهاية الأسبوع؛ مما يسمح لك بتعرف المحتوى الأساسي من جميع الرسائل دون قراءتها بالكامل.

يمكنك تجربة هذه المزية في إصدار الويب من جيميل وفي تطبيق الهاتف، وما عليك سوى النقر فوق سلسلة رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في تلخيص محتواها، ثم النقر فوق زر (تلخيص هذا البريد الإلكتروني) summarize this email للاطلاع على نظرة عامة موجزة لأهم التفاصيل.

2- البحث بسرعة عن المعلومات في صندوق الوارد:

باستخدام مزية الأسئلة والأجوبة (Q&A) في جيميل يمكن لروبوت Gemini البحث في صندوق الوارد الخاص بك عن معلومات محددة، مما يلغي الحاجة إلى البحث في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة.

ولتجربة هذه المزية انقر فوق أيقونة Gemini في تطبيق جيميل الخاص بالهاتف واطرح أي أسئلة متعلقة بمحتوى سلسلة رسائل البريد الإلكتروني.

مزية الأسئلة والأجوبة في جيميل متاحة الآن في تطبيق Gmail لنظام أندرويد وستكون متاحة في وقت لاحق من هذا الشهر في تطبيق Gmail لنظام iOS.

3- المساعدة في كتابة الردود المناسبة:

سواء كنت لا تملك الوقت الكافي لكتابة رد على رسالة وصلتك من زميلك في العمل على سبيل المثال أو كنت تحتاج فقط إلى القليل من المساعدة في العثور على الكلمات المناسبة لكتابة الرد، يمكن لروبوت Gemini تحليل سياق البريد الإلكتروني واقتراح ردود ذات صلة باستخدام مزية Contextual Smart Reply التي تقدم ثلاثة اقتراحات للرد مصممة خصوصًا بما يناسب محتوى الرسالة، ويمكنك اختيار الرد الذي يناسبك، ثم تعديله حسب الرغبة.

ستطرح جوجل مزية Contextual Smart Reply في وقت لاحق من هذا الشهر في إصدار الويب من جيميل والإصدار الخاص بالهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS.