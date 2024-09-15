أدوات ذكاء اصطناعي لترجمة مقاطع الفيديو باحترافية

أصبحت أدوات ترجمة مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من عمل منشئي المحتوى والمسوقين والشركات التي تتطلع إلى توسيع نطاق وصول المحتوى الخاص بها، وقد أحدثت هذه الأدوات ثورة في الطريقة التي تتعامل بها هذه الفئات مع الجمهور من جميع أنحاء العالم.

تستخدم هذه الأدوات المبتكرة الذكاء الاصطناعي لكسر الحواجز اللغوية، مما يجعل ترجمة مقاطع الفيديو والوصول إلى جمهور عالمي أسهل من أي وقت مضى.

وتقدم كل أداة مزايا فريدة مصممة لتسهيل عملية الترجمة، وسواء كنت تبحث عن طريقة لترجمة مقاطع فيديو في يوتيوب أو إنشاء محتوى متعدد اللغات لوسائل التواصل الاجتماعي، توفر هذه الأدوات كل ما تحتاج إليه للتغلب على الحواجز اللغوية والتواصل مع المشاهدين من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا المقال، سنذكر 5 من هذه الأدوات التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في إنشاء المحتوى العالمي.

1- أداة Fliki:

Fliki هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن المستخدمين من ترجمة محتوى مقاطع الفيديو إلى أكثر من 80 لغة وأكثر من 100 لهجة بسهولة، كما توفر Fliki ترجمات عالية الجودة وتعليقات صوتية طبيعية؛ مما يتيح إيصال مقاطع الفيديو إلى جمهور كبير من مختلف الدول.

تمتاز هذه الأداة بواجهة سهلة الاستخدام تتيح لمنشئي المحتوى والمسوقين والشركات ترجمة مقاطع الفيديو بسهولة دون الحاجة إلى امتلاك خبرة فنية، كما أنها تولّد تلقائيًا ترجمات دقيقة ومقاطع صوتية مدبلجة؛ مما يقلل من الوقت والموارد المطلوبة مقارنة بطرق الترجمة اليدوية التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر Fliki أكثر من 2000 صوت واقعي منتج بالذكاء الاصطناعي للحصول على سرد طبيعي لمحتوى الفيديو، وخيارات تخصيص لتحرير الترجمات وضبط الصوت المدبلج، إضافةً إلى إمكانية استنساخ الصوت لتكرار الأصوات الفريدة أو إنشاء أصوات خاصة بالشخصيات.

2- أداة Vizard.ai:

تمتاز أداة Vizard.ai بجمعها بين القدرة على معالجة اللغة المتقدمة وقدرات تحرير مقاطع الفيديو الذكية؛ مما يجعلها حلًا مثاليًا لمنشئي المحتوى والمسوقين الذين يرغبون في إنشاء المحتوى المتعدد اللغات والمناسب لوسائل التواصل الاجتماعي.

إن قدرات تحرير الفيديو الذكية التي تتمتع بها Vizard.ai تميزها عن أدوات الترجمة الأخرى؛ إذ يمكن لهذه الأداة تحديد اللقطات الرئيسية في مقاطع الفيديو تلقائيًا لإنشاء مقاطع قصيرة ومؤثرة ومناسبة لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تدعم هذه الأداة الترجمة إلى أكثر من 29 لغة، وتوفر إمكانية إنشاء الترجمة التلقائية بلغات متعددة.

3- أداة Vidnoz AI:

تدعم Vidnoz AI الترجمة بأكثر من 140 لغة، وتمكّن المستخدمين من ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بهم مع الحفاظ على أسلوب التحدث الأصلي وعواطف المتحدث الأصلية.

تتيح واجهة Vidnoz AI السهلة الاستخدام للمستخدمين تحميل مقاطع الفيديو الخاصة، وتحديد اللغة المستهدفة، ثم السماح للذكاء الاصطناعي بالترجمة، وفي غضون دقائق، سيحصلون على مقطع فيديو مترجم بطريقة احترافية مع ترجمات دقيقة وتعليقات صوتية ومزامنة لحركة الشفاه، وتمتاز هذه الأداة أيضًا بالقدرة على التوافق مع تنسيقات الفيديو المختلفة.

4- أداة Elai:

توفر أداة Elai ترجمة عالية الجودة، ودبلجة ذات صوت طبيعي تحافظ على أصالة المحتوى، إذ تتيح للمستخدمين ترجمة محتوى الفيديو إلى أكثر من 75 لغة، مع توفير مكتبة تحتوي على أكثر من 80 صورة رمزية مختلفة مصممة بالذكاء الاصطناعي لتكون بمنزلة مقدمين افتراضيين، وتضمن طريقة العرض الفريدة للصور الرمزية التي تقدمها هذه الأداة مظهرًا متسقًا عبر جميع مقاطع الفيديو المترجمة؛ مما يجعلها خيارًا ممتازًا للعلامات التجارية التي تتطلع إلى الحفاظ على أسلوب مميز في عرض محتواها المتعدد اللغات.

توفر Elai أيضًا مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة لمطابقة حركة الشفاه وتعبيرات الوجه، إضافةً إلى إمكانية تحويل النص إلى فيديو، وخيارات التخصيص لتخصيص المحتوى المترجم مع احتياجات المستخدمين المحددة.

5- أداة Veed.io:

Veed.io هي أداة لتحرير مقاطع الفيديو وترجمتها، تدعم أكثر من 100 لغة وتمتاز بدقتها العالية في الترجمة، كما توفر هذه الأداة الترجمة المتزامنة مع الصوت، ومزية تحويل صوت الفيديو تلقائيًا إلى نص، كما أن واجهتها السهلة الاستخدام تجعلها خيارًا ممتازًا لمنشئي المحتوى والمسوقين والشركات التي تتطلع إلى توسيع نطاق وصول محتواها. كما يسمح تكامل Veed.io مع منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة بنشر المحتوى المترجم بسهولة.