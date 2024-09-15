آبل ترفع رسوم استبدال البطارية في هواتف آيفون 16 برو

أعلنت شركة آبل حديثًا زيادة جديدة في رسوم استبدال البطارية خارج الضمان لهواتف آيفون 16 برو الجديدة، وفقًا لما جاء في صفحة “إصلاح آيفون وصيانته” التابعة للشركة.

وأصبحت متاجر آبل تفرض رسومًا قدرها 120 دولارًا لاستبدال بطارية هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، وتشكّل هذه الزيادة ارتفاعًا بنسبة قدرها 20% مقارنةً بالرسوم السابقة التي كانت تبلغ 100 دولارٍ أمريكي لهواتف آيفون 15 برو.

ويتضمن هذا السعر تكلفة البطارية الجديدة وخدمة الاستبدال نفسها المُقدّمة من آبل. ومن الجدير بالذكر أن تلك الأسعار قد تختلف عن الجهات الأخرى ومراكز الإصلاح المستقلة التي تُقدّم خدمة صيانة هواتف آيفون.

وفي المقابل، ستحافظ آبل على رسوم الاستبدال الحالية لهواتف آيفون 16 الأساسية والبالغة 100 دولارٍ أمريكي، لكن المستخدمين الذين لديهم خدمة الضمان المُمدد +AppleCare سيحصلون على خدمة استبدال البطارية دون أي رسوم إضافية، بشرط أن تنخفض سعة البطارية عن 80% من سعتها الأصلية.

ويبدو أن هذه الزيادة في الأسعار لإصدارات برو الجديدة قد تكون مرتبطة بتقنيات البطاريات الجديدة التي يُشاع أن آبل تستخدمها. ووفقًا للشركة، فإن كافة إصدارات آيفون 16 تأتي بتصميم داخلي يهدف إلى تعزيز تبديد الحرارة من الداخل إلى الخارج، وتهدف هذه التغييرات إلى تحسين الأداء وزيادة العمر الافتراضي للأجهزة، خصوصًا مع الاستخدام الكثيف.

وأفادت تقارير أخيرة بأن آبل سهّلت عملية استبدال بطارية هواتف آيفون 16 امتثالًا للقوانين الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في الأسعار ليست الأولى فيما يخص استبدال بطاريات هواتف آيفون؛ فقد رفعت آبل سابقًا رسوم الاستبدال من 70 دولارًا إلى 99 دولارًا بدءًا من سلسلة هواتف آيفون 14، مما يجعلها الزيادة الثانية في مدة قصيرة.

وتقدّم آبل أيضًأ خدمة استبدال البطارية لهواتف آيفون X وآيفون 11 فما أحدث مقابل 90 دولارًا أمريكيًا، في حين تقدم الخدمة نفسها لهواتف آيفون SE وآيفون 8 فما أقدم بسعر قدره 70 دولارًا أمريكيًا، أو ما يعادل ذلك تقريبًا بالعملات المحلية في الدول المختلفة.

وتتيح آبل حاليًا هواتف آيفون 16 للحجز الأولي، ومن المنتظر إطلاقها في الأسواق بدايةً من يوم الجمعة المقبل.