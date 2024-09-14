OpenAI تخطط لتغيير هيكلها غير الربحي المعقد

تستعد OpenAI في العام المقبل لتغيير هيكلها المؤسسي غير الربحي المعقد إلى حد ما، وفقًا للتصريحات التي قدمها سام ألتمان إلى موظفي الشركة خلال اجتماعهم الأسبوعي.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة فورتشن، فقد قال الرئيس التنفيذي إن الشركة الناشئة تخطط لتقليل سيطرة الكيان غير الربحي عليها مع تحولها إلى منظمة ربحية تقليدية.

وقد تطرق ألتمان إلى التغييرات الوشيكة في أحد اجتماعاته الأسبوعية مع جميع الموظفين، دون أن يذكر كيفية تحقيق الشركة لهذا الهدف، أو كيف قد يبدو الهيكل المؤسسي لشركة OpenAI.

وقال المتحدث باسم الشركة لمجلة فورتشن إن OpenAI تظل تركز على بناء الذكاء الاصطناعي الذي يفيد الجميع وتعمل مع مجلس الإدارة لضمان أنها في الوضع الأفضل للنجاح في مهمتها. تظل المنظمة غير الربحية بمنزلة جوهر مهمة الشركة ويستمر وجودها.

وتأسست OpenAI بصفتها منظمة غير ربحية في عام 2015 واعتمدت على أموال من المانحين.

وفي صفحة تشرح هيكلها، قالت إنها جمعت نحو 130 مليون دولار من إجمالي التبرعات على مر السنين، مع توضيح أن التبرعات وحدها لا تكفي لدفع رواتب الموظفين وتكلفة القوة الحسابية المطلوبة لدفع أبحاثها الأساسية إلى الأمام.

وأنشأت المنظمة غير الربحية آنذاك شركة تابعة تهدف إلى الربح من أجل حل هذه المشكلة.

وكما توضح مجلة فورتشن، فإن الكيان غير الربحي لشركة OpenAI يسيطر حاليًا على ذراعها الربحية، التي تسيطر بدورها على شركة قابضة تأخذ استثمارات من الشركات.

ويستثمر المستثمرون الخارجيون، مثل مايكروسوفت، مليارات الدولارات في الذراع الربحية.

واعترف ألتمان بأن هيكل OpenAI غير عادي، قائلًا في العام الماضي إن ذلك كان متعمدًا لأن الذكاء الاصطناعي هو تقنية غير عادية.

وبموجب هذا الهيكل، فإن هناك حدًا أقصى للأرباح التي يمكن تخصيصها للمستثمرين، ويشمل ذلك مايكروسوفت.

وتنتقل الأموال التي تحققها OpenAI وتتجاوز الحد الأقصى إلى قسمها غير الربحي. وتزدهر إيرادات الشركة، وفقًا لتقرير صادر عن The Information نُشر في شهر يونيو.

وبحسب ما ورد ضاعفت OpenAI إيراداتها السنوية في النصف الأول من العام، وذلك بفضل إصدار نسخة الاشتراك في ChatGPT.

كما سمح الهيكل المعقد للشركة لمجلس إدارة OpenAI غير الربحي بإقالة ألتمان في عام 2023، لأنهم لم يعودوا يثقون بقدرته على الاستمرار بقيادة OpenAI.

وبعد خمسة أيام من الإقالة، حُل المجلس واُستبدل بمجلس آخر أعاد تعيين ألتمان في منصب الرئيس التنفيذي.

وقد انتشرت شائعات بخصوص مثل هذا التغيير منذ بضعة أشهر، مع تقارير تفيد بأن ألتمان يفكر في إعادة هيكلة الشركة إلى كيان تقليدي ربحي لإرضاء المستثمرين بطريقة من شأنها أن تجعل OpenAI متوافقة مع هيكل معظم الشركات الكبرى الأخرى في صناعة التكنولوجيا. وتشير تصريحات ألتمان للموظفين إلى أن الشركة تمضي قدمًا في إعادة الهيكلة.