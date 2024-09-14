هواتف آيفون 16 برو توفر اتصالًا عالي السرعة بشبكات الجيل الخامس

كشفت اختبارات جديدة أن هواتف آيفون 16 برو الجديدة توفر سرعات عالية لشبكات الجيل الخامس (5G) مقارنةً بالطرازات السابقة، ويعود هذا التحسن في سرعة 5G إلى مودم كوالكوم الجديد.

وتحمل إصدارات آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس الجديدة مودم سنابدراجون X75 الذي يقدم تحسينات متعددة. ووفقًا لاختبار أجرته شركة SpeedSmart، فقد حققت إصدارات آيفون 16 برو زيادة بنسبة قدرها 23.7% في سرعة تحميل شبكات الجيل الخامس 5G عبر ثلاث شبكات رئيسية في الولايات المتحدة، وهي فيرايزون و AT&T و T-Mobile.

وزادت سرعة شبكات الجيل الخامس وفقًا للاختبارات بنسبة تزيد على 25%، وقد تخطت سرعة التحميل حاجز 400 ميجابت في الثانية، أما سرعة الرفع فقد تخطت 30 ميجابت في الثانية، وهو تحسن طفيف مقارنةً بالإصدارات السابقة أيضًا.

وتأتي هذه التحسينات الكبيرة في سرعة شبكات الجيل الخامس 5G بفضل مودم كوالكوم سنابدراجون X75، الذي يدعم تقنيات متقدمة مع خفض استهلاك الطاقة وتحسين تكامل الإشارات بين الشبكات لزيادة سرعة الرفع.

وجدير بالذكر أن هذه التحسينات الكبيرة في سرعات 5G لن تكون متاحة في الإصدارات العادية من آيفون 16، إذ يأتي كل من آيفون 16 وآيفون 16 بلس مع المودم الأقدم سنابدراجون X70، وإن كانت آبل لم تؤكد ذلك بعدُ على نحو رسمي.

وفي تطور آخر، اُكتشف أن كافة هواتف سلسلة آيفون 16 تدعم سرعات شحن تصل إلى 45 واطًا، وهي ميزة لم يُشر إليها في المؤتمر الرئيسي لآبل ولا بياناتها الصحفية.