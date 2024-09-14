iPhone 16 Pro Max هو أحدث وأكبر هاتف من شركة آبل، وقد أعلنته الأسبوع الماضي وسيصل إلى الأسواق في تاريخ 20 من سبتمبر الجاري، وأما Galaxy S24 Ultra فهو أحدث وأكبر هاتف من سامسونج، وقد أطلقته الشركة في مطلع هذا العام.

يمتاز هاتف iPhone 16 Pro Max بوجود بعض الأزرار الإضافية التي تُسهّل تجربة استخدامه، وأما هاتف Galaxy S24 Ultra فيحتوي على قلم S Pen مدمج لتسهيل استخدامه.

كلاهما يمتازان بدعم مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويحتويان على كاميرات احترافية تتمتع بأداء استثنائي، وهما من أفضل الهواتف الرائدة، ويعتمد اختيار أحدهما بنحو أساسي على نظام التشغيل؛ إذ سيختار الأشخاص الذين يفضلون نظام أندرويد هاتف سامسونج، وأما الذين يفضلون نظام iOS فسيختارون هاتف آيفون، ومع ذلك هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يهتمون بنظام التشغيل ويبحثون عن مزايا أخرى في الهاتف قبل الشراء، وفي هذه الحال تجب معرفة جميع الفروق بين كلا الهاتفين للمساعدة في اتخاذ القرار النهائي.

إليك مقارنة بين هاتفي iPhone 16 Pro Max و Galaxy S24 Ultra لتتعرف أبرز الفروق بينهما:

1- يحتوي iPhone 16 Pro Max على أزرار إضافية مفيدة:

ركزت شركة آبل في إضافة أزرار مادية جديدة إلى الإصدارات الحديثة من آيفون، فقد بدأت بإضافة زر Action إلى هاتفي iPhone 15 Pro و Pro Max العام الماضي، وفي هذا العام أضافت زر التحكم في الكاميرا إلى هواتف آيفون 16.

زر Action هو زر قابل للتخصيص يحل محل زر تفعيل الوضع الصامت الموجود في هواتف آيفون القديمة، ويمكنك ضبط إعدادات الزر للقيام بالمهام المهمة لك، إذ يمكنك استخدامه لتشغيل المصباح اليدوي أو التحكم في أجهزة المنزل الذكية وغير ذلك.

وأما زر التحكم في الكاميرا، وهو الزر الجديد والحصري في سلسلة iPhone 16، فهو مصمم لمجموعة من المهام المتعلقة بالتصوير؛ إذ يمكنك النقر فوقه برفق لتغيير التركيز في أثناء التصوير، وعند الضغط عليه يمكنك التقاط صورة. ويستجيب هذا الزر أيضًا إلى إيماءات اللمس، لذا يمكنك أيضًا التمرير إلى الجهة اليسرى وإلى الجهة اليمنى للتكبير والتصغير.

من ناحية أخرى، يأتي Galaxy S24 Ultra مع المجموعة الأساسية من الأزرار المادية المتوفرة في كل الهواتف، وهي أزرار التحكم في مستوى الصوت وزر الطاقة، ولا يتضمن أي أزرار إضافية.

2- يمتاز Galaxy S24 Ultra بتقريب رقمي أفضل من المتوفر في هاتف آيفون:

يضم هاتف iPhone 16 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتمتع بمواصفات قوية، وتضم العدسة الأساسية مستشعرًا بدقة قدرها 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل وعدسة مقربة تدعم التقريب البصري بمعدل قدره 5x والتقريب الرقمي حتى 15x.

لا يمكن لهاتف آيفون الجديد التنافس مع هاتف سامسونج في هذا المجال، إذ توفر العدسة المقربة التي تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل في هاتف Galaxy S24 Ultra تكبيرًا رقميًا يصل إلى 100x.

يتضمن هاتف سامسونج أيضًا عدسة رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل؛ وهذا يعني أنه منافس قوي لهاتف آيفون الجديد في مجال التصوير الفوتوغرافي.

3- يدعم iPhone 16 Pro Max نظام الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence:

الذكاء الاصطناعي من أهم الامور التي ركزت فيها آبل هذا العام في كل من هواتف iPhone 16 ونظام iOS 18، فقد دخلت الشركة إلى عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد انتظار طويل، وقد سبقتها جوجل وسامسونج في هذا المجال.

يوفر نظام الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence المساعد الصوتي المُحسن سيري الذي أصبح أكثر ذكاءً وفائدة من قبل، كما يوفر هذا النظام مجموعة من المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتحرير الصور وإنشاء رموز تعبيرية مخصصة، والمساعدة في كتابة النصوص وغير ذلك.

كما يتكامل هذا النظام مع ChatGPT من OpenAI، وهذا يعني أنه إذا طلبت من سيري القيام بشيء لا يمكنه القيام به، فسيستعين تلقائيًا بروبوت ChatGPT، مثل: إنشاء الصور، وهي مهمة لا يدعمها نظام Apple Intelligence حاليًا.

من ناحية أخرى، يركز هاتف سامسونج الرائد أيضًا بنحو كبير في الذكاء الاصطناعي التوليدي فهو يدعم نظام Galaxy AI من سامسونج الذي يوفر مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل: مزايا المساعدة في كتابة الرسائل النصية وترجمة المكالمات الهاتفية وتحرير الصور.

والأمر الذي يتفوق به هاتف سامسونج على هاتف آيفون فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي هو أن مزايا Galaxy AI متوفرة في الهاتف منذ إطلاقه وهي متاحة لجميع المستخدمين من جميع الدول، وأما مزايا Apple Intelligence التي يدعمها iPhone 16 Pro Max فستصل تدريجيًا مع نهاية هذا العام وخلال العام المقبل، كما ستكون هذه المزايا حصرية لمستخدمي آيفون في الولايات المتحدة وستصل تدريجيًا إلى الدول الأخرى.

4- يحتوي Galaxy S24 Ultra على قلم مدمج:

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra مع قلم إلكتروني مدمج، وله مكان مخصص داخل هيكل الهاتف لتسهيل الوصول إليه وحفظه دون الحاجة إلى حافظة خارجية.

يساعد هذا القلم في أداء العديد من المهام وتعزيز الإنتاجية؛ إذ يمكن استخدامه للرسم وكتابة الأفكار وتدوين الملاحظات. كما يمكنك استخدامه للتحكم في مصراع الكاميرا من بُعد لالتقاط صور جماعية وغير ذلك.

5- يعمل هاتف iPhone 16 Pro Max بمعالج أقوى من المعالج الذي يعمل به هاتف سامسونج:

يعمل هاتف iPhone 16 Pro Max بمعالج Apple A18 Pro الجديد المصنع بتقنية قدرها 3 نانومتر، ويتفوق على معالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي يعمل به هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra.

ومع أن كلا المعالجين من أقوى وأسرع المعالجات الخاصة بالهواتف الذكية، فإن معالجات آبل تتفوق دائمًا على معالجات كوالكوم فقد تفوق معالج A16 Bionic الذي صدر قبل عامين والموجود في iPhone 15 على المعالج الذي يعمل به Galaxy S24 Ultra في اختبارات الأداء.

وفي اختبار Geekbench 6، تألق معالج A18 Pro في الاختبار الأحادي النواة، وحصل على 3678 نقطة، وسجّل معالج Snapdragon 8 Gen 3 الخاص بهاتف سامسونج 2193 نقطة، يعني أقل من هاتف آيفون بنسبة قدرها 68%. وفي الاختبار المتعدد النواة، لم يكن الفرق كبيرًا بينهما، فقد سجّل كل من A18 Pro و Snapdragon 8 Gen 3 ما يعادل 8974 نقطة و 7304 نقاط على التوالي، وهذا الفرق تبلغ نسبته 23% تقريبًا.

6- السعر:

يُباع كل من iPhone 16 Pro Max و Galaxy S24 Ultra بأسعار باهظة وهي من أغلى الهواتف في الوقت الحالي؛ إذ يُباع هاتف iPhone 16 Pro Max بسعر يبدأ من 1200 دولار، وأما هاتف Galaxy S24 Ultra فيُباع بسعر يبدأ من 1300 دولار.

أيهما تختار؟

يمتلك كلا الهاتفين كل ما تبحث عنه في هاتف رائد، مثل التصميم الأنيق والجذاب، والألوان المميزة، والشاشات الكبيرة، والأداء الفائق القوة، والكاميرات الاحترافية.

لذلك سيعتمد الاختيار على الرغبات الشخصية فيما يتعلق بالتصميم والألوان، كما سيعتمد بعض الأشخاص في الاختيار على نظام التشغيل والأجهزة الأخرى التي يستخدمونها، لتسهيل التكامل بين جميع الأجهزة.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 16 Pro Max و Galaxy S24 Ultra:

iPhone 16 Pro Max Galaxy S24 Ultra المعالج معالج ( Apple A18 Pro ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى المُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED ) بقياس قدره 6.9 بوصات. من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأبيض، والأسود والتيتانيوم الطبيعي، والذهبي. الأسود، والبنفسجي، والرمادي، والأصفر، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان متاحة حصريًا في موقع سامسونج، هي: البرتقالي، والأزرق، والأخضر. نظام التشغيل iOS 18. أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1، ويدعم الترقية إلى أندرويد 15. الوزن 227 جرامًا. 232 جرامًا. السعر يبدأ من 1200 دولار. يبدأ من 1300 دولار.