لينكدإن تحميك من إعلانات الوظائف المشبوهة

أطلقت لينكدإن مرشح بحث جديد يسهل العثور على وظائف من خلال حصر النتائج على الشركات الحاصلة على شارة التحقق.

وقد يكون العثور على وظيفة من خلال المنصة المهنية أمرًا صعبًا، وخاصة إذا لم تكن على علم بالشركة التي تنشر الإعلان.

ومن أجل مساعدتك في العثور على أصحاب العمل المناسبين، تضيف لينكدإن شارة التحقق إلى حسابات الشركات الرسمية.

وقال روهان راجيف، رئيس قسم المنتجات في LinkedIn Jobseeker، في منشور: “يتيح لك المرشح الجديد رؤية الوظائف التي تحتوي على معلومات موثقة عن الشركة وناشر الوظيفة”.

ومن أجل إجراء هذا النوع من البحث، توجه إلى صفحة الوظائف عبر لينكدإن. وفي الجهة العلوية، أدخل عنوان الوظيفة أو المهارة التي تبحث عنها والموقع الجغرافي المفضل لديك.

وعند ظهور النتائج، انقر فوق زر “جميع المرشحات”، ومن ثم شغل خيار “Has verifications” لعرض النتائج الجديدة التي تشمل الوظائف من الشركات الموثقة فقط.

ووفقًا لراجيف، فإنك ترى أيضًا شارة التحقق عبر الوظائف المعلنة التي تمثل الآن نحو نصف الوظائف عبر لينكدإن.

وتشير شارة التحقق الموجودة عبر منشور الوظيفة إلى أن لينكدإن أو جهة خارجية موثوقة قد تحققت من المعلومات المذكورة بخصوص الشركة أو صاحب الوظيفة.

ويؤدي النقر على الشارة إلى عرض جميع عمليات التحقق المتعلقة بمنشور الوظيفة، ويشمل ذلك بطاقة التعريف الصادرة عن الحكومة للشركة، والموظفين الذين يعملون لدى مُعلن الوظيفة، والصفحة الرسمية للشركة عبر لينكدإن.

ونظرًا إلى أن شارات التحقق لا تزال في مرحلة تجريبية، فلن يحصل عليها جميع أصحاب العمل. ولا يعني عدم وجود مثل هذه الشارة أن المعلومات غير صحيحة أو مشبوهة؛ فقد لا يكون لدى مُعلن الوظيفة إمكانية الوصول إلى الميزة بعد أو لم ينفذ عملية التحقق بعد.

ولا يجب التعامل مع هذه الميزة بصفتها حلًا شاملًا. وقالت لينكدإن عبر صفحة دعم شارة التحقق: “من المفيد دائمًا إجراء بحث إضافي بخصوص الشركة والمنصب قبل التقدم لوظيفة أو التعامل مع شركة، ويشمل ذلك البحث عن الشركة عبر الإنترنت وزيارة موقعها الرسمي ومراجعة حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.