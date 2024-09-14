شاومي تعلن هاتفها الجديد Redmi 14R 5G

أعلنت شركة شاومي إطلاق هاتفها الذكي الجديد Redmi 14R 5G، الذي يُعد خيارًا اقتصاديًا جديدًا ضمن سلسلة هواتف Redmi.

ويشبه الهاتف الجديد إلى حد بعيد هاتف Redmi A3، ولكنه يضم مواصفات مُحسّنة بفضل المعالج المتطوّر.

ويحتوي هاتف Redmi 14R 5G على معالج سنابدراجون 4 جين 2 الجديد من كوالكوم، مع خيارات متعددة من ناحية الذاكرة العشوائية (RAM) تتراوح بين 4 و8 جيجابايت. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على بطارية بسعة قدرها 5160 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 18 واطًا.

ويحمل الهاتف شاشة قياسها 6.88 إنشات بدقة عرض قدرها 1640 × 720 بكسلًا ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا وسطوع يصل إلى 600 شمعة بحد أقصى.

ويتميز الهاتف بحجم كبير نسبيًا، ويتراوح وزنه بين 205 جرام و212 جرامًا، وذلك بناءً على نوع الخامات المستخدمة في الجهة الخلفية، سواء كانت من الجلد الصناعي أو المعدن أو الزجاج، ويتوفر الهاتف بعدة ألوان، منها الأخضر والأرجواني والأزرق والأسود.

ويحتوي هاتف Redmi 14R 5G على كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثانوية لم يُفصح عن مواصفاتها حتى الآن.

وكما هو متوقع، يعمل الهاتف بنظام HyperOS 1.0، وهو النظام التشغيلي الذي تعتمد عليه أحدث إصدارات هواتف شاومي، وهو مبني بالأساس على نظام أندرويد، كما يدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

وبدأت شاومي طرح هاتفها الذكي الجديد بسعر يبدأ من 150 دولارًا أمريكيًا، ويصل إلى 270 دولارًا أمريكيًا لأعلى نسخة.