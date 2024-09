Tecno تطلق الهاتفين القابلين للطي Phantom V Flip 2 و Phantom V Fold 2

أطلقت Tecno الهاتفين القابلين للطي الجديدين Phantom V Fold 2 و Phantom V Flip 2. ويأتي كلا الهاتفين مع مجموعة مزايا الذكاء الاصطناعي AI Suite من الشركة المصنعة.

ويتطور Phantom V Fold 2 عن سابقه مع الاحتفاظ ببعض المواصفات الرئيسية، مثل شريحة +Dimensity 9000 والشاشة الداخلية بقياس قدره 7.85 بوصات والشاشة الخارجية بقياس قدره 6.42 بوصات.

ويُعد التغيير الكبير هو الهيكل، الذي أصبح الآن أقل من 6.1 ملم عند فتحه وأقل من 12 ملم عند طيه. كما فقد الكثير من الوزن، إذ أصبح وزنه الآن نحو 249 جرامًا، بعد أن كان نحو 300 جرام، مع أن سعة البطارية ازدادت.

وزودت Tecno هاتف Phantom V Fold 2 بمساعد الذكاء الاصطناعي Ella المدعوم من نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

وتتضمن مجموعة مزايا الذكاء الاصطناعي الكاملة ميزة الأسئلة والأجوبة الذكية، والتلخيص بالذكاء الاصطناعي للاستخدام مع الملفات بتنسيق PDF وصفحات الويب، والترجمة بالذكاء الاصطناعي مع الترجمة المباشرة أثناء المكالمات، والكتابة بالذكاء الاصطناعي لتلخيص النص والكتابة الإبداعية وإعادة الكتابة.

وتستخدم بعض المزايا الأخرى الشاشة الكبيرة، وهي لوحة الرسم بالذكاء الاصطناعي التي تحول الخربشات إلى رسومات، وخلفيات الذكاء الاصطناعي التي تسمح للمستخدمين بإنشاء ورق الحائط من خلال مطالبة نصية بسيطة.

وتستخدم Tecno أيضًا الذكاء الاصطناعي لتعزيز تقنية Universal Tone التي تلتقط بدقة درجات ألوان البشرة المتنوعة في الصور.

وأعادت الشركة تصميم الكاميرا بالكامل في Phantom V Fold 2، وهي كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية عريضة، وعدسة فائقة الاتساع، وعدسة بورتريه، وكل المستشعرات الثلاثة الخلفية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وتوجد كاميرتان أماميتان بدقة قدرها 32 ميجابكسل؛ واحدة ضمن الشاشة الخارجية والأخرى ضمن الشاشة الداخلية.

ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي قدرها 12 جيجابايت مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، في حين تأتي مساحة التخزين الداخلية بمقدار 512 جيجابايت.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5750 ميلي أمبير وتدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 70 واطًا والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واطًا.

كما وسعت Tecno مجموعة هواتفها القابلة للطي من خلال إطلاق هاتف Phantom V Flip 2 الذي يحتوي شاشة خارجية قابلة للتخصيص بقياس قدره 3.64 بوصات وبدقة قدرها 1056×1066 بكسلًا، وشاشة داخلية من نوع AMOLED بقياس قدره 6.9 بوصات وبدقة قدرها 1080×2640 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

وتتميز الشاشة الخارجية بحيوانات أليفة تفاعلية وألعاب صغيرة ولوحة مفاتيح كاملة، وتدعم أكثر من 2000 تطبيق لسهولة الوصول دون فتح الجهاز.

ويحتوي هاتف Phantom V Flip 2 على جميع مزايا الذكاء الاصطناعي الموجودة في Phantom V Fold 2 القابل للطي.

وعلى عكس Phantom V Fold 2، لم يشهد Phantom V Flip 2 أي تغييرات كبيرة في الوزن أو الحجم، إذ لا يزال قابلًا للطي بوزن أقل من 200 جرام ويبلغ سمكه نحو 7.6 ملم عند فتحه و 16 ملم عند طيه.

ويمتلك الجهاز مفصلًا مزدوجًا فولاذيًا يتحمل ما يصل إلى 400000 عملية طي وتدعم زوايا الطي بين 30 درجة و 150 درجة.

ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity D8020 مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مجال رؤية قدره 150 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 4720 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة قدرها 70 واطًا.

وتطرح Tecno هاتف Phantom V Flip 2 بسعر قدره 700 دولار، في حين تطرح هاتف Phantom V Fold 2 بسعر قدره 1100 دولار، وهو أقل بكثير من أسعار المنافسين.

Here comes the full summary of the impressive and powerful features brought by #PHANTOMVFlip2. When do you expect to get this trendy thin AI-powered flagship?#TECNOAI #ExtraFoldEasyFlip pic.twitter.com/v2hMvGwo2k

— tecnomobile (@tecnomobile) September 13, 2024