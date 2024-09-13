ميتا تقلل بروز تسميات الذكاء الاصطناعي في المحتوى المعدل

تغير ميتا طريقة تسمية المحتوى المحرر أو المعدل بأدوات الذكاء الاصطناعي عبر إنستاجرام وفيسبوك وثردز.

وفيما يتعلق بهذا النوع من المحتوى، تنقل عملاقة التواصل الاجتماعي تسمية “AI info” إلى داخل قائمة في الزاوية اليمنى العليا من الصور ومقاطع الفيديو المحررة بالذكاء الاصطناعي.

ويمكن للمستخدمين النقر فوق القائمة للتحقق من توفر معلومات الذكاء الاصطناعي وقراءة ما هو معدل.

وفي الماضي، كانت التسمية تظهر مباشرة في الجهة السفلية لاسم المستخدم. وتقول ميتا إن التسمية تظل تظهر في الجهة السفلية للمحتوى الذي اكتشفت أنه مولد بأداة الذكاء الاصطناعي.

ويعني هذا أن التسمية تظل معروضة بطريقة بارزة في الجهة السفلية للمحتوى المولد بالكامل بالذكاء الاصطناعي، في حين أن التسمية تختفي من المحتوى المعدل أو المحرر بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، تقول ميتا إنها تنشر معلومات توضح إذا كان المحتوى مصنفًا بسبب إشارات مشتركة بين الصناعة أو لأن شخصًا ما كشف عن ذلك.

وتستعد ميتا لطرح التغيير في الأسبوع المقبل، وتقول إن هذا التغيير يعكس بطريقة فضلى مدى الذكاء الاصطناعي المستخدم في المحتوى عبر منصاتها.

ومن خلال تقليل بروز تسمية الذكاء الاصطناعي، قد يكون من السهل أن ينخدع المستخدمون بالمحتوى المحرر بالذكاء الاصطناعي، وخاصة في ظل تطور أدوات التحرير بالذكاء الاصطناعي.

ونظرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو تقنية حديثة نسبيًا، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تغير فيها ميتا كيفية تصنيف مثل هذا المحتوى عبر منصاتها.

وفي شهر يوليو، غيرت الشركة تسمية الذكاء الاصطناعي من “Made with AI” إلى “AI info” بعد أن تلقت ميتا شكاوى من المصورين الذين قالوا إن تسمية كانت تُضاف إلى صور حقيقية.

وفي وقت التغيير، قالت الشركة إن الصياغة الأصلية للتسمية لم تكن واضحة بما يكفي ليفهم المستخدمون أن بعض الصور التي تحمل التسمية لم تولد بالضرورة بالذكاء الاصطناعي، بل ربما عُدلت بأدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي.