مايكروسوفت تستعين بالروبوتات لإعادة تدوير أقراص التخزين

تستخدم مايكروسوفت الروبوتات لتفكيك أقراص التخزين التالفة وإعادة تدوير الأجزاء بصفتها جزءًا من جهودها للحد من النفايات الإلكترونية.

وتتكون أقراص التخزين من مواد قيمة، مثل أقراص الألمنيوم، ومغناطيسات النيوديميوم، وهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وبدلًا من تقطيعها في نهاية عمرها الافتراضي لتدمير البيانات المخزنة، اخترعت مايكروسوفت روبوتات تفككها لإعادة تدوير تلك المواد القيمة.

وفي مسابقة هاكاثون مايكروسوفت العالمية لعام 2022، أنشأ فريق بقيادة كبير علماء البيانات رانجاناثان سريكانث روبوتات تفكك أقراص التخزين وتدمر البيانات وتعيد تدوير الأجزاء المتبقية لاستخراج المواد القيمة وتتجنب الممارسة الحالية المتمثلة في تقطيع أقراص التخزين بالكامل.

ويستخدم النظام الآلي الرؤية الحاسوبية لتعرف أنواع مختلفة من أقراص التخزين وتحديد البراغي للتفكيك.

ويزيل النظام المكونات بعناية، ويدمر فقط الأقراص المتضمنة البيانات، وينقذ أجزاء، مثل المغناطيس ولوحات الدوائر المطبوعة، من أجل إعادة استخدامها.

وتستخدم مايكروسوفت عشرات النماذج المختلفة من أقراص التخزين في مراكز البيانات، وتتضمن الغالبية العظمى منها براغي في أماكن مختلفة، لذلك كان على مايكروسوفت تنفيذ نوع من الذكاء الاصطناعي لتفكيك وإعادة تدوير أقراص التخزين باستخدام الروبوتات التي تصنعها شركة Dobot Robotics.

ويبلغ عدد أقراص التخزين التي تصل إلى نهاية دورة حياتها ما بين 20 مليونًا و 70 مليونًا، وفي عام 2022 وحده، قطعت مايكروسوفت مليوني قرص تخزين.

ومن غير الواضح إذا كان الرقم يشمل أقراص التخزين المفككة والمعاد تدويرها أو الأقراص المقطعة فقط، إذ لا تعيد مايكروسوفت تدوير جميع أقراص التخزين.

وبحسب مايكروسوفت، يهدف نهج “NoShred” الجديد إلى تحقيق معدل إعادة استخدام وإعادة تدوير قدره 90 في المئة من أقراص التخزين بحلول عام 2025.

وتضمن الروبوتات أمان البيانات من خلال تدمير المكونات التي تتضمن البيانات مع استعادة المواد القيمة، مثل النيوديميوم.

وتجدر الإشارة إلى أنه في كثير من الحالات، لا تقطع الشركات أقراص التخزين التي من المفترض أن تقطع، بل تضعها بدلًا من ذلك في غرف التخزين أو ترسلها إلى ساحات الخردة.

وتمتد جهود مايكروسوفت إلى ما هو أبعد من التحسينات الداخلية، إذ تعمل الشركة مع مصنعي أقراص التخزين والحكومات للتأثير في سياسات إدارة النفايات الإلكترونية العالمية.

ومن خلال التعاون وتبادل تقنيتها، تأمل مايكروسوفت تقليل التأثير البيئي للنفايات الإلكترونية وتحسين ممارسات الأمان للشركات في جميع أنحاء العالم.

وتعكس المبادرة أيضًا أهداف الاستدامة لدى مايكروسوفت المتضمنة أن تصبح خالية من الكربون بحلول عام 2050.