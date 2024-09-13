شاومي تطلق جهاز العرض Redmi Projector 3

أطلقت شركة شاومي جهاز العرض المنزلي الجديد Redmi Projector 3 بسعر تنافسي قدره 140 دولارًا أمريكيًا.

ويتميز الجهاز بدقة عرض قدرها 1080 بكسلًا وسطوع يصل إلى 260 شمعة، كما يضم الجهاز وحدة استشعار بالليزر (ToF)، وهو يعتمد على الذكاء الاصطناعي لضبط التركيز والتصحيح التلقائي لتوفير تعديلات سريعة ودقيقة تضمن تجربة مشاهدة خالية من الإزعاج.

ويتمتع جهاز العرض بنسبة إسقاط قدرها 1.2:1، مما يتيح عرض المحتوى بحجم يتراوح بين 55 و 110 إنشات، كما يهدف جهاز العرض إلى الحد من إجهاد العين عن طريق الحد من انبعاث الضوء الأزرق.

ويحتوي جهاز Redmi Projector 3 على محرك بصري مغلق طورته الشركة داخليًا يعمل على تقليل الضوضاء مع توفير حماية من الغبار مما يعزز تجربة المشاهدة، كما يعمل المحرك على تحسين كفاءة الإضاءة، مما يزيد السطوع وجودة الصورة.

ويعمل جهاز العرض بمعالج رباعي النواة يُسمى Amlogic T950D4 وذاكرة عشوائية (RAM) قدرها 1.5 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت.

ويأتي الجهاز بمكبرين للصوت بقوة قدرها 5 واط لكل منهما، بالإضافة إلى مكبر صوت رقمي لتحسين جودة الصوت. ويدعم الجهاز نظام HyperOS Connect مما يسهل الاتصال والتكامل مع الأجهزة الذكية الأخرى في المنزل، وهو متوافق مع تطبيق Mi Home أيضًا.

ويوفر جهاز Redmi Projector 3 اتصالًا بشبكات الواي فاي المزدوجة النطاق، ويحتوي على أداة مدمجة لبث المحتوى لاسلكيًا من الأجهزة الأخرى كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب. ويزن الجهاز نحو 1.44 كجم، مما يجعله سهل الحمل، وهو يُعد منافسًا للأجهزة الأخرى المتاحة في الأسواق مثل جهاز العرض Freestyle 2 من سامسونج.