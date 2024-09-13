جوجل تضيف مزايا أمنية جديدة إلى متصفح كروم

أطلقت جوجل عددًا من التحسينات الأمنية لمتصفحها الشهير كروم بهدف تعزيز الأمان في أثناء تصفح الإنترنت.

ووفقًا لما أعلنته الشركة في بيانٍ رسمي، فإن المزايا الجديدة تشمل الحماية من الإشعارات المسيئة وتقييد أذونات المواقع ومراجعة الإضافات.

وستعمل أداة فحص الأمان Safety Check المدمجة في متصفح كروم الآن بنحو مستمر في الخلفية لاتخاذ خطوات حماية سريعة، وستُبلغ الأداة المستخدمين بالإجراءات التي تتخذها، والتي قد تشمل إزالة الأذونات من المواقع التي لم يعد المستخدمون يزورونها، وتلك التي يعتقد تصفح جوجل الآمن أنها تحاول خداع المستخدمين لمنحها أذونات إضافية.

وستشير الأداة إلى أي تنبيهات تعتقد أن المستخدمين قد لا يرغبون فيها مع الإبلاغ بالمشكلات التي تتطلب الانتباه، مثل مشكلات الأمان. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تُبلغ أداة فحص الأمان في إصدار الحاسوب من متصفح كروم عن أي إضافات مثبتة قد تشكّل خطرًا.

وستعمل جوجل أيضًا على تقليل عدد الأذونات التي تدوم للمواقع في كروم سواء في أجهزة الحاسوب أو هواتف أندرويد، وستسمح الميزة الجديدة بالموافقة على الوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا لمرة واحدة فقط بدلًا من الموافقة الدائمة من أجل تعزيز الأمان والخصوصية، إذ ستحتاج المواقع إلى موافقة المستخدمين في كل مرة قبل الحصول على أي أذونات.

وبالإضافة إلى ذلك، ستوّسع جوجل القدرة على إلغاء الاشتراك من المواقع عبر زر واحد يجده المستخدمون مرفقًا بالإشعارات الواردة منها، وسوف يساعد ذلك على إلغاء الاشتراك من المواقع المزعجة بطريقة أسهل.