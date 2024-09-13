جوجل تجلب ميزة النوافذ المكتبية إلى أجهزة أندرويد اللوحية

تختبر جوجل ميزة جديدة لأجهزة أندرويد اللوحية تتيح للمستخدم تغيير حجم التطبيقات بحرية وترتيبها عبر شاشته حسب رغبته، مما يسهل التعامل مع المهام المتعددة.

وتتوفر ميزة “النوافذ المكتبية” الآن بصفتها معاينة للمطورين، وتستطيع فتح أكثر من نسخة من التطبيقات التي تدعمها.

وفي الوقت الحالي، تفتح التطبيقات عبر أجهزة أندرويد اللوحية في وضع ملء الشاشة افتراضيًا.

وقالت جوجل: “من أجل السماح لمستخدمي الأجهزة اللوحية بإنجاز مهام إضافية، نعمل على تحسين النوافذ الحرة، مما يسمح لهم بتشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد وتغيير حجم النوافذ لتحقيق المهام المتعددة المثلى”.

وعند تمكين الوضع الجديد، يظهر كل تطبيق في نافذة تحتوي على عناصر تحكم تسمح بإعادة وضع التطبيق أو تكبيره أو إغلاقه. كما يحصل المستخدم على شريط مهام في الجهة السفلية للشاشة مع التطبيقات التي هي قيد التشغيل.

وتبدو الميزة مشابهة جدًا لميزة Stage Manager في آيباد التي تتيح للمستخدمين تغيير حجم النوافذ وتحريكها حول الشاشة أو أي نظام تشغيل مكتبي تقريبًا.

كما قدمت سامسونج تجربة DeX منذ سنوات، إذ جلبت إدارة النوافذ الشبيهة بأجهزة الحواسيب المكتبية إلى تطبيقات أندرويد عبر هواتف جالاكسي والأجهزة اللوحية.

وبمجرد طرح الميزة للجميع، يمكنك تشغيلها بالضغط مطولًا على مقبض النافذة الموجود في الجهة العلوية لشاشة التطبيق.

وإذا كان لديك لوحة مفاتيح متصلة، فإن بإمكانك أيضًا استخدام مفتاح الاختصار Windows أو Command أو Search + Ctrl + Down لتنشيط الوضع المكتبي.

ويمكنك الخروج من الوضع المكتبي عن طريق إغلاق جميع التطبيقات النشطة أو عن طريق سحب النافذة إلى الجهة العلوية من الشاشة.

وتلاحظ جوجل أن التطبيقات المقفلة على الاتجاه الرأسي لا تزال قابلة لتغيير الحجم، مما قد يجعل الأشياء تبدو غريبة بعض الشيء في حال عدم تحسين تطبيقات معينة.

وتخطط جوجل لمعالجة هذه المشكلة في تحديث مستقبلي من خلال توسيع واجهة المستخدم للتطبيقات غير القابلة لتغيير الحجم مع الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع.

وفي الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين الوصول إلى معاينة المطور في النسخة التجريبية الثانية من إصدار أندرويد 15 ربع السنوي للمنصة لأجهزة Pixel اللوحية.