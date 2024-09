جوجل تتيح ميزة Gemini Live لمستخدمي أندرويد مجانًا

أعلنت جوجل أن وضع الدردشة الصوتية “Gemini Live” في مساعدها الذكي أصبح متاحًا مجانًا لكافة مستخدمي نظام أندرويد، وتتيح هذه الميزة إجراء محادثات طبيعية وتفاعلية مع مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini على نحو مشابه للوضع الصوتي المتقدم في ChatGPT.

ويأتي هذا الإطلاق بعد مضي شهر من الكشف الأولي عن Gemini Live في حدث إطلاق سلسلة هواتف بكسل 9.

وكانت الميزة متاحة سابقًا فقط للمشتركين في خطة “Gemini Advanced”، لكنها الآن باتت مفتوحة لجمهور أوسع دون الحاجة إلى دفع اشتراكات.

ويمكن لكافة مستخدمي أجهزة أندرويد تجربة خيار الدردشة الصوتية الجديد من خلال الضغط على أيقونة الصوت الموجودة في أسفل واجهة تطبيق Gemini. وعند تفعيلها، يمكن استخدام الميكروفون لطرح الأسئلة صوتيًا، ويُفتح وضع Gemini Live في وضع ملء الشاشة مع وجود زري “إيقاف” و”إنهاء” في الأسفل.

وتُعد هذه الميزة مفيدة وطبيعية على نحو كبير، إذ يمكن للمستخدمين مقاطعة مساعد الذكاء الاصطناعي لإدخال معلومات جديدة أو توجيهات مختلفة، كما يمكن تخصيص صوت المساعد بفضل الخيارات المتعددة التي توفرها، مما يجعل لهجة المساعد وشخصيته أكثر توافقًا مع تفضيلات المستخدمين.

وفي الوقت الحالي، أوضحت الشركة أن ميزة Gemini Live متاحة باللغة الإنجليزية فقط، لكنها وعدت بدعم لغات إضافية في المستقبل، كما ستتوفر الميزة في نظام iOS في وقت لاحق.

ولا تتكامل الميزة مع الملحقات الإضافية لـ Gemini التي تتيح الوصول إلى خدمات جوجل الأخرى مثل Gmail ويوتيوب ميوزيك، لكن من المتوقع أن تُضاف هذه الإمكانية خلال الأشهر المقبلة.

We're starting to roll out Gemini Live in English to more people using the Android app, free of charge. Go Live to talk things out with Gemini, explore a new topic, or brainstorm ideas. Keep an eye out for Gemini Live in the Gemini app 👀 pic.twitter.com/0VL0c7E6Gw

— Google Gemini App (@GeminiApp) September 12, 2024