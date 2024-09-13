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جوجل تتيح ميزة Gemini Live لمستخدمي أندرويد مجانا

13 سبتمبر 2024آخر تحديث: 13 سبتمبر 2024
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13 سبتمبر 2024آخر تحديث: 13 سبتمبر 2024
أقل من دقيقة
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