إدارة الغذاء والدواء FDA تمنح آبل الموافقة على ميزة “وسيلة مساعدة السمع”

حصلت آبل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على ميزة “وسيلة مساعدة السمع” الجديدة التي أعلنتها حديثًا لسماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية التابعة لها.

وتُعد ميزة “وسيلة مساعدة السمع” الأولى من نوعها، وهي ميزة تعتمد على برمجيات خاصة مصممة لمساعدة المستخدمين الذين يعانون ضعف السمع بدرجة خفيفة إلى متوسطة.

وتعمل تلك الميزة على إجراء تعديلات مُخصصة للسمع وتعزيز الأصوات المحيطة في الوقت الفعلي لتحسين القدرة على السمع، وذلك بعد اختبار معتمد للسمع يجريه المستخدم عبر هاتف آيفون في غضون 5 دقائق في المنزل.

وقالت ميشيل تارفر، مديرة مركز الأجهزة الصحية في FDA، في بيانٍ صحفي: “إن موافقة اليوم على مساعد سمعي يعتمد على البرمجيات ويُباع دون وصفة طبية ويعمل عبر منتج صوتي استهلاكي شائع هي خطوة إضافية تعزز توفر السمع ودعمه للبالغين الذين يعانون فقدان سمع خفيف إلى متوسط”.

ووفقًا لـ FDA، فإن ميزة “وسيلة مساعدة السمع” قُيّمت من خلال دراسة سريرية شملت 118 شخصًا يعانون فقدان سمع خفيف إلى متوسط، ولم تُسجّل أي أحداث سلبية متعلقة بالجهاز في هذه الدراسة.

وتُعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خطوة ضرورية قبل إتاحة تلك الميزة على نطاق واسع، إذ تخطط آبل لإطلاقها لمالكي سماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم.

وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن مشكلة فقدان السمع بدرجاتها المختلفة تُشكّل مشكلة عالمية تؤثر في نحو 1.5 مليار شخص حول العالم. وتشمل العوامل المساهمة في فقدان السمع التقدم في العمر والتعرض للأصوات العالية، وبعض الحالات الطبية.

ومن المتوقع أن تطلق آبل ميزة “وسيلة مساعدة السمع” عبر تحديث برمجي خلال فصل الخريف، وستكون متاحة لسماعة AirPods Pro 2 عند إقرانها بهواتف آيفون أو أجهزة آيباد التي تعمل بنظام iOS 18 أو iPadOS 18.