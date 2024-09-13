أوبو تطلق Realme P2 Pro و Realme Pad 2 Lite

أطلقت أوبو P2 Pro، وهو هاتفها الذكي الجديد في سلسلة P. ويحتوي الجهاز على شاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2412×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا مع حافات ضيقة وسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع وطبقة حماية Corning Gorilla Glass 7i.

ويعمل الهاتف بالمعالج الثماني النواة Snapdragon 7s Gen 2 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 710، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي افتراضية قدرها 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويتميز الهاتف بنظام تبريد مكون من 9 طبقات، وتبريد بنظام غرفة البخار بمساحة قدرها 4500 ملم مربع.

ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14، ومن المفترض أن يحصل على تحديثين لنظام التشغيل أندرويد و 3 سنوات من تحديثات الأمان.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني LTY-600 بقياس قدره 1/2 بوصة وميزة تثبيت الصورة بصريًا وفتحة عدسة قدرها f/1.88، وعدسة عريضة للغاية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع مستشعر سوني وفتحة عدسة قدرها f/2.45.

وتتضمن مزايا الكاميرا AI Ultra Clarity التي يمكنها تعزيز الدقة وزيادة وضوح الصور الضبابية، و AI Smart Removal، و AI Group Photo Enhance، و AI Audio Zoom.

وحصل الهاتف على تصنيف IP65 لمقاومة الماء والغبار ويتميز بإطار​ يمتص الصدمات ويحسن الحماية عند السقوط مع مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة ومنفذ صوتي من نوع USB Type-C ومكبرات صوت استيريو بتقنية دولبي أتموس.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 80 واطًا.

وتطرح أوبو هاتف P2 Pro بسعر قدره 260 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 300 دولار لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 330 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

كما أطلقت أوبو جهازها اللوحي Pad 2 Lite. ويحتوي الجهاز اللوحي على شاشة من نوع LCD بقياس قدره 10.5 بوصات وبدقة قدرها 1920×1200 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا وبذروة سطوع قدرها 450 شمعة في المتر المربع وميزة الشاشة المريحة للعين Eye Comfort.

ويعمل الحاسوب اللوحي بالمعالج الثماني النواة MediaTek Helio G99 مع وحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G57 MC2، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة microSD.

ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14.

ويحتوي الحاسوب اللوحي على كاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

وزودت أوبو الجهاز اللوحي بأربعة مكبرات صوت تتميز بصوت OReality مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومنفذ صوتي من نوع USB Type-C.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 8300 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 15 واطًا.

وتطرح أوبو حاسوبها اللوحي Pad 2 Lite بسعر قدره 180 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 200 دولار لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.

وتعليقًا على الإطلاق، قالت Realme: “يسعدنا إعلان إطلاق أحدث ابتكاراتنا، P2 Pro و Pad 2 Lite. صممت هذه الأجهزة الجديدة لتقديم تجربة رقمية سلسة وغامرة”.