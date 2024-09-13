آبل تفتح باب الحجز الأولي لهواتف آيفون 16 الجديدة

أعلنت شركة آبل بدء قبول طلبات الحجز الأولية لهواتف آيفون 16 بإصداراتها المختلفة عبر متجرها الإلكتروني.

ويُتاح الحجز الأولي حاليًا في أكثر من 58 دولة ومنطقة حول العالم، وفي حال تفعيل ميزة “الاستعداد للطلب” في وقتٍ سابق، يمكن الآن إتمام الطلب بسهولة بخطوات بسيطة.

ويبدأ سعر آيفون 16 من 800 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر آيفون 16 بلس من 900 دولارٍ أمريكي، وأما هاتف آيفون 16 برو فيبدأ سعره من 1000 دولارٍ أمريكي، وآيفون 16 برو ماكس من 1200 دولارٍ أمريكي، أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية.

يُذكر أن كافة إصدارات آيفون 16 تأتي بسعة تخزين أساسية قدرها 128 جيجابايت، في حين أن السعة الأساسية في آيفون 16 برو ماكس هي 256 جيجابايت، وتزيد الأسعار تدريجيًا بزيادة السعة التخزينية، إذ تتيح آبل سعات تخزينية تصل إلى 512 جيجابايت في الإصدارات الأساسية، وتيرابايت في إصدارات برو.

وتتيح آبل برنامجًا لاستبدال هواتف آيفون القديمة للحصول على الإصدارات الجديدة ودفع الفارق السعري؛ لكن بعض العملاء لا يفضلون هذا البرنامج؛ لأنه قد يُقيّم الهواتف المستعملة بأقل من قيمتها العادلة.

وتتميز كافة إصدارات آيفون 16 الجديدة بزر التحكم في الكاميرا لتصوير الصور والفيديو وضبط إعدادات التصوير، كما تحتوي على معالجات A18 الجديدة التي تدعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستتوفر في تحديث iOS 18 القادم، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G وشحن MagSafe أسرع وشبكات الواي فاي 7 وتحسين عمر البطارية ومزايا أخرى.