آبل تفتح آيباد أمام متاجر التطبيقات البديلة في أوروبا

تستعد آبل للسماح لمستخدمي أجهزة آيباد في الاتحاد الأوروبي بتنزيل التطبيقات من أسواق التطبيقات البديلة بدءًا من الأسبوع المقبل، تزامنًا مع إصدار iPadOS 18 في تاريخ 16 سبتمبر.

ويحدث هذا التغيير مع الإصدار الرئيسي القادم من iPadOS، وهو نظام التشغيل المصمم خصوصًا لجهاز آيباد.

ويأتي التغيير بعد تصنيف نظام تشغيل آيباد بصفته خدمة منصة أساسية في شهر أبريل بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهي القواعد نفسها التي أجبرت الشركة على السماح بمتاجر التطبيقات الخارجية عبر أجهزة آيفون في وقت سابق من هذا العام.

وحصل مستخدمو آيفون في الاتحاد الأوروبي على مجموعة من متاجر التطبيقات الخارجية، مثل Setapp Mobile و AltStore PAL و Epic Games Store، الذي التزم بدعم أجهزة آيباد هذا العام.

وكان أمام آبل ستة أشهر لتحديث iPadOS وضمان امتثاله لالتزامات قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.

وتضمنت تلك الالتزامات السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من خارج متجر تطبيقات آبل، وإلغاء تثبيت تطبيقات آيباد المحملة سابقًا، واختيار تطبيقاتهم الافتراضية، وفتح الباب أمام التطبيقات التي تستخدم محركات متصفح بديلة بخلاف WebKit.

وفي الخريف الماضي، نشرت المفوضية الأوروبية قائمة تضم ست شركات تقنية تدير خدمة منصة أساسية. ومنذ ذلك الحين أضافت شركة سابعة.

وصنفت المفوضية الأوروبية في البداية ثلاثة منتجات وخدمات من آبل على أنها خدمة منصة أساسية، وهي نظام التشغيل المحمول iOS، وسوق توزيع التطبيقات آب ستور، ومتصفح الويب سفاري.

وأشارت آبل إلى أن نظام التشغيل iPadOS لا يلبي حدود المستخدم المطلوبة لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، مع أن المفوضية الأوروبية تتمتع ببعض الحرية في التصنيف، وقالت إنها وجدت تأثيرات قوية مقيدة لمستخدمي الأعمال على وجه الخصوص.

وفي شهر أبريل، صنفت المفوضية الأوروبية iPadOS على أنه بوابة مهمة تعتمد عليها شركات عديدة من أجل الوصول إلى عملائها، وذلك وفقًا لرئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر.

وتوثق آبل التطبيقات لأغراض أمنية قبل إصدارها عبر متاجر التطبيقات البديلة، ويجب على مطوري التطبيقات توقيع شروط عمل جديدة مع الشركة، ودفع رسوم التكنولوجيا الأساسية فوق حد معين.