آبل تطلق ميزة “مساعد الإصلاح” في iOS 18 لضبط قطع الغيار الأصلية

أضافت آبل ميزة جديدة في نظام iOS 18 تُسمى “مساعد الإصلاح Repair Assistant“، وهي تهدف إلى مساعدة مستخدمي هواتف آيفون على ضبط قطع الغيار وإعدادها بعد عمليات الإصلاح، وقد صُممت هذه الميزة لتعمل مع المكونات الأصلية لشركة آبل، وهي تضمن أن الجهاز يعمل بكفاءة كما هو متوقع بعد استبدال أي من أجزائه الأصلية.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين ضبط بعض المكونات وقطع الغيار مثل الشاشة، وذلك لضمان تفعيل مزايا أساسية مثل ميزة True Tone التي تعمل على ضبط الألوان وفقًا للبيئة المحيطة بالإضافة إلى تشغيل خيارات السطوع التلقائي، والتحقق من عمل تقارير صحة البطارية ينحو سليم عند استبدال البطارية.

ومن الجدير بالذكر أن “مساعد الإصلاح” يمكنه ضبط القطع التي أُضيفت إلى الأجهزة حتى قبل إصدار iOS 18.

وبعد تثبيت نظام iOS 18، سيظهر في قسم “تاريخ الخدمة والقطع” في الإعدادات أي جزء يحتاج إلى ضبط وإعداد. ويمكن الوصول إليه بالذهاب إلى تطبيق “الإعدادات” ثم الضغط على “عام” ثم اختيار “حول” للاطلاع على سجل الإصلاح لهواتف آيفون، ولا يظهر هذا القسم للمستخدمين الذين لم يسبق لهم إصلاح أجهزتهم.

وتؤكد آبل أن تلك الميزة الجديدة ستكون متاحة لهواتف آيفون 12 فما أحدث، ويمكن استخدامها لضبط البطاريات والكاميرات والشاشات وغيرها من المكونات.

وكانت آبل قد أعلنت ميزة “مساعد الإصلاح” أول مرة في أبريل الماضي، وأوضحت أن هذه الميزة ستُطلق في الخريف لتتيح استخدام قطع الغيار الأصلية المُستعملة في عمليات الإصلاح بكفاءة تامة.

وأوضحت الشركة أنها وسّعت نطاق خاصية قفل التنشيط ليشمل مكونات أجهزة آيفون نفسها، في خطوة تهدف إلى الحد من تفكيك هواتف آيفون المسروقة من أجل الحصول على مكوناتها، وبذلك تمنع آبل استخدام قطع غيار هواتف آيفون المسروقة في عمليات الإصلاح.

ومن المنتظر إطلاق نظام iOS 18 لهواتف آيفون في السادس عشر من سبتمبر الجاري.