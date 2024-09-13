آبل تسهّل استبدال البطارية في هواتف آيفون 16

في خطوة مهمة نحو تسهيل إصلاح هواتف آيفون وإطالة عمرها، أعلنت شركة آبل تصميمًا داخليًا جديدًا في هواتف آيفون 16 من شأنه السماح بتسهيل عملية استبدال البطارية، مما يوفر على المستخدمين الوقت والمال، ويقلل من النفايات الإلكترونية.

وأشارت آبل في بيانها الرسمي إلى أن التصميم الداخلي قد “أُعيد تصميمه بالكامل”، مما يسمح بتحسين إدارة الحرارة بنحو أكثر كفاءة مع تجربة صيانة أسهل للبطارية.

ووفقًا لتقارير سابقة، فقد قيل إن آبل تسهّل عمليات الإصلاح امتثالًا للوائح الاتحاد الأوروبي الصارمة بنحو متزايد فيما يتعلق بعمليات الإصلاح للأجهزة الإلكترونية، وتهدف هذه المتطلبات إلى تسهيل عملية استبدال البطارية للمستخدمين العاديين وتقليل تأثير نفايات الأجهزة الإلكترونية في البيئة.

ومع ذلك، يبقى مدى تبسيط آبل عملية استبدال البطارية غير واضح إلى حين إجراء عمليات تفكيك لهواتف آيفون 16 بعد إطلاقها.

وفي السابق، كانت عملية استبدال البطارية في هواتف آيفون صعبة للغاية بسبب طبيعة المادة اللاصقة المستخدمة، وقد وفّرت آبل أشرطة سحب لتسهيل العملية، لكن تلك الأشرطة كانت غالبًا ما تنكسر، مما يتطلب تقنيات إزالة قد تكون خطِرة.

وكانت شائعات سابقة قد أفادت بأن آبل كانت تحاول إيجاد طرق لتسهيل عملية استبدال البطارية، وذلك باستخدام تقنية “إزالة الالتصاق بالتحفيز الكهربائي”. لكن لا يُعرف إذا كانت آبل قد استخدمت بالفعل تلك التقنية على وجه التحديد لتسهيل عملية استبدال البطارية في آيفون 16.

وبالإضافة إلى تسهيل استبدال البطارية، فإن التصميم الداخلي الجديد لهواتف آيفون 16 يزيد كفاءة الأجهزة ويحسّن أداءها عبر تسهيل عملية تبديد الحرارة من الداخل إلى الخارج.