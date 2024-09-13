آبل ترّوج لمزايا الذكاء الاصطناعي في آيفون 16

أصدرت آبل ثلاثة مقاطع فيديو ترويجية لمزايا هواتف آيفون 16 برو المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence مع التركيز بنحو خاص على تطبيق البريد وتطبيق الصور والمساعد الشخصي المُحسّن Siri.

ومن المزايا التي روّجت آبل لها في مقاطع الفيديو القصيرة الثلاثة ميزة إنشاء الذكريات المُخصصة وتلخيص البريد الإلكتروني والقدرات الجديدة لسيري، وقد استعانت آبل بالممثلة الإنجليزية إيزابيلا رامزي لأداء الدور الرئيسي في تلك المقاطع الترويجية.

ونشرت آبل تلك المقاطع قبل فتح الحجز الأولي لهواتف آيفون 16 الذي بدأ يوم الجمعة، وقد ظهرت فيها هواتف آيفون 16 برو. ومع ذلك، فإن تلك المزايا ستكون متاحة في كافة إصدارات آيفون 16، ومنها الإصدارات الأساسية الأقل ثمنًا.

وفيما يتعلق بميزة الذكريات المخصصة، فهي تتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء فيلم قصير مُخصص عبر إدخال وصف نصي في تطبيق الصور، إذ ستعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على إيجاد أفضل الصور ومقاطع الفيديو لإنشاء فيلم قصير بقصة متكاملة ذات تسلسل سردي.

وأما ميزة تلخيص البريد الإلكتروني، فهي تلخّص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة بضغطة زر واحدة من أجل الوصول مباشرة إلى النقاط الرئيسية، كما يمكن استعراض ملخصات الرسائل مباشرةً من صندوق الوارد.

وبفضل وعيها بالسياق الشخصي الخاص بالمستخدم، أصبح المساعد الذكي سيري قادرًا على تنفيذ الأوامر داخل التطبيقات وعبرها، كما سيصبح قادرًا على المساعدة بطرق لم يسبق لها مثيل بفضل الفهم العميق للغة الطبيعية.

وكانت آبل قد أكدّت في وقتٍ سابق أن أولى مزايا Apple Intelligence ستُطلق في أكتوبر القادم مع تحديث iOS 18.1 المنتظر.