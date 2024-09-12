OpenAI تهدف إلى تقييم قدره 150 مليار دولار

تستهدف OpenAI جمع نحو 5 مليارات دولار على الأقل بتقييم قدره 150 مليار دولار من مستثمرين، مثل آبل وإنفيديا ومايكروسوفت، في صفقة قد تضاعف تقريبًا تقييم شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

وكانت الشركة تجري مناقشات مع المستثمرين في الأسابيع الأخيرة بخصوص جولة جديدة من التمويل لتمويل خططها الطموحة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على التفوق على الذكاء البشري ومنحها ميزة على المنافسين، مثل أنثروبيك وجوجل وميتا.

وبحسب شروط الصفقة المرسلة إلى المستثمرين المحتملين، تستهدف OpenAI تقييمًا قدره 150 مليار دولار، وهي قفزة كبيرة مقارنةً بتقييمها السابق البالغ قدره 86 مليار دولار.

وتسعى OpenAI إلى جمع أموال جديدة لا تقل عن 5 مليارات دولار، وقد يتجاوز المبلغ النهائي ما يصل إلى 6.5 مليارات دولار، وفقًا لأحد المستثمرين الذين عرضوا الصفقة.

وتقود الجولة ثرايف كابيتال Thrive Capital، وهي شركة رأس مال استثماري أسسها جوش كوشنر، ومن المتوقع أن تستثمر مليار دولار.

وقد يتغير الحجم الإجمالي لجولة التمويل، إذ يناقش الداعمون المحتملون، ويشمل ذلك الشركات الثلاث الأكثر قيمة في العالم آبل وإنفيديا ومايكروسوفت، حجم وطبيعة مشاركتهم مع OpenAI. وقد التزمت مايكروسوفت بمبلغ قدره 13 مليار دولار للشركة الناشئة.

وقد توسعت الشركة الناشئة بسرعة منذ إطلاق روبوت الدردشة ChatGPT في عام 2022، إذ بلغت الإيرادات نحو ملياري دولار سنويًا في بداية العام.

وتظل OpenAI خاسرة، إذ تزداد تكاليف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، كما تواجه منافسة متزايدة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن إيليا سوتسكيفر، المشارك في تأسيس OpenAI، أن شركته الناشئة التي يبلغ عمرها ثلاثة أشهر جمعت مليار دولار بتقييم قدره 5 مليارات دولار، في حين جمعت شركتا أنثروبيك و xAI مليارات الدولارات في العام الماضي.

ومن شأن التقييم البالغ قدره 150 مليار دولار أن يعزز مكانة OpenAI بصفتها واحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم بعد مشروع الصواريخ سبيس إكس الذي يملكه إيلون ماسك.

وتأتي جولة جمع الأموال وسط مخاوف متزايدة بخصوص الفقاعة في المجال، إذ يتعرض صانعو نماذج الذكاء الاصطناعي لضغوط من المستثمرين لتوليد العائدات مع ارتفاع التكاليف الباهظة لبناء وتدريب النماذج.

وفي الوقت نفسه، تجري OpenAI أيضًا محادثات لجمع نحو 5 مليارات دولار من الديون من البنوك في شكل تسهيل ائتماني.

ولا تُعد OpenAI أول شركة ناشئة كبرى في مجال التكنولوجيا تلجأ إلى البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية، فقد استغلت مجموعة من شركات التكنولوجيا، ويشمل ذلك فيسبوك وعلي بابا وأوبر، البنوك للحصول على خطوط ائتمان قبل متابعة الطرح العام الأولي.