ميتا تجمع البيانات منذ عام 2007 لتدريب الذكاء الاصطناعي

اعترفت ميتا بأنها تجمع جميع الصور والنصوص في جميع منشورات فيسبوك وإنستاجرام على مدار السنوات السبع عشرة الماضية، ما لم تكن المنشورات خاصة.

وعلاوة على ذلك، اعترفت الشركة بأنها لا تقدم للأستراليين خيار إلغاء الاشتراك كما تفعل مع المستخدمين في الاتحاد الأوروبي.

وجاءت هذه الاعترافات على لسان ميليندا كلايباو، مديرة الخصوصية العالمية في ميتا، في إطار تحقيق حكومي بخصوص تبني الذكاء الاصطناعي في أستراليا.

وسُئلت كلايباو عن كون ميتا تجمع بيانات الأستراليين لتدريب تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووفقًا لتقرير من شبكة ABC News، أنكرت كلايباو هذا الادعاء في البداية، مع أنها اعترفت لاحقًا بعد الضغط عليها.

وقالت كلايباو إن ميتا لا تجمع بيانات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مع أنها اعترفت بأن الشركة لا تزال تجمع صورهم ومعلومات أخرى إذا نُشرت عبر حسابات والديهم أو الأوصياء عليهم.

ولم تستطع كلايباو الإجابة عن كون الشركة تجمع بيانات من السنوات السابقة بمجرد بلوغ المستخدم 18 عامًا أم لا.

وعند سؤالها عن سبب عدم تقديم ميتا للأستراليين خيار عدم الموافقة على جمع البيانات، قالت كلايباو إن هذا الخيار موجود في الاتحاد الأوروبي استجابة لإطار قانوني محدد للغاية، وهو اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وقد أخطرت ميتا المستخدمين في الاتحاد الأوروبي بأنها ستجمع بياناتهم لتدريب الذكاء الاصطناعي ما لم يختاروا عدم المشاركة.

وأوضحت كلايباو في أثناء التحقيق أن: “ما يحصل حاليًا في أوروبا هو النتيجة المباشرة للمشهد التنظيمي الحالي”.

قررت ميتا عدم تقديم نموذج الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط والإصدارات المستقبلية في الكتلة بسبب ما تقول إنه افتقار إلى الوضوح من الجهات التنظيمية الأوروبية.

وتركزت معظم مخاوفها بخصوص صعوبات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات من المستخدمين الأوروبيين مع الامتثال لقواعد اللائحة العامة لحماية البيانات.

وبغض النظر عن هذه التساؤلات القانونية بخصوص تبني الذكاء الاصطناعي في أوروبا، فإن ميتا تمنح المستخدمين في الكتلة سلطة منع جمع البيانات.

وقال السيناتور الأسترالي ديفيد شوبريدج لشبكة ABC News: “أوضحت ميتا الآن أنه إذا كانت أستراليا لديها هذه القوانين نفسها، فإن بيانات الأستراليين كانت ستحظى بالحماية أيضًا. ففشل الحكومة في التصرف فيما يتعلق بالخصوصية يعني أن شركات، مثل ميتا، تواصل تحقيق الدخل واستغلال صور ومقاطع فيديو الأطفال عبر فيسبوك”.