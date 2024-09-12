مركز دبي المالي العالمي يطلق رخصة الذكاء الاصطناعي

في خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والذكاء الاصطناعي، أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم إطلاق مبادرتين إستراتيجيتين خلال فعاليات اليوم الثاني من (مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3)، وتهدف هاتان المبادرتان إلى جذب الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة مثالية لنموها وتطورها.

مبادرة (رخصة الذكاء الاصطناعي):

أطلق مركز دبي المالي العالمي مبادرة (رخصة الذكاء الاصطناعي)، وهي الأولى من نوعها في المنطقة. وتهدف هذه الرخصة إلى تسهيل دخول الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى السوق الإماراتي والاستفادة من المزايا التي يوفرها المركز.

وتأتي هذه المبادرة بعد نجاح (رخصة الابتكار) التي ساهمت في استقطاب أكثر من 1100 شركة إلى المركز.

مبادرة (الذكاء الاصطناعي كخدمة):

والمبادرة الثانية التي أعلنها المركز اليوم، هي مبادرة (الذكاء الاصطناعي كخدمة) AI as a Service، وهي خدمة مبتكرة ستوفر مختبرًا للشركات لمساعدتها في تقييم جاهزيتها لاعتماد الذكاء الاصطناعي، كما ستساعد هذه الخدمة الشركات في تحديد الفرص وتقديم التوصيات وتطوير الإستراتيجيات وتنفيذها.

Arif Amiri, CEO, DIFC opened Day 2 of the @DubaiAIWeb3Fest speaking about unleashing the true power of AI, advancing AI adoption, and DIFC’s commitment to delivering the best AI platform to support robust economic growth. #DubaiAIWeb3 #DIFC pic.twitter.com/RPVbH2YgnS — DIFC (@DIFC) September 12, 2024

وأكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، في كلمته الافتتاحية التي استهل بها فعاليات اليوم الثاني من (مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3)، أن المبادرتين تعكسان التزام مركز دبي المالي العالمي بدعم النمو الاقتصادي القوي عبر تبني التقنيات المتقدمة والتي يتقدمها الذكاء الاصطناعي.

وقال أميري: “إن المهرجان الذي انطلق أمس جمع أكثر من 6800 شخص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف قوة الذكاء الاصطناعي وتأثيره العميق في مختلف الصناعات والاقتصادات”. وأكد الدور المحوري الذي يؤديه الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الصناعات والاقتصادات العالمية.

وأشار إلى أن تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي يتطلب التزامًا بالاستثمار في البحث والتطوير، والتعامل مع التحديات المعقدة، والاعتراف بأهمية الكفاءة والحد من الأخطاء البشرية في عملية صنع القرار.

وقال: “إن التزامنا، إلى جانب التزامكم، سيساهم في تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، ونحن في مركز دبي المالي العالمي ملتزمون بتوفير أفضل المنصات للذكاء الاصطناعي وتسهيل الوصول إلى الشركاء المناسبين”.

وتحدث أميري عن رحلة مركز دبي المالي العالمي في دعم وتبني الرقمنة والذكاء الاصطناعي على مدار السنوات الماضية وصولًا إلى إطلاق (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي) خلال العام الماضي، الذي يُعد أكبر تجمع مُخصص لشركات الذكاء الاصطناعي والويب 3 في العالم، والذي اجتذب حتى الآن أكثر من 120 شركة متجاوزًا الهدف المتمثل بجذب 75 شركة.

ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 500 شركة مع صنع ما يزيد على 3,000 فرصة عمل، وتوسيع مساحة (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي) إلى أكثر من 100,000 قدم مربع، واستقطاب استثمارات بقيمة تبلغ 300 مليون دولار.