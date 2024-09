مركز دبي المالي العالمي يطلق رخصة الذكاء الاصطناعي

في خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والذكاء الاصطناعي، أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم إطلاق مبادرتين إستراتيجيتين خلال فعاليات اليوم الثاني من (مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3)، وتهدف هاتان المبادرتان إلى جذب الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة مثالية لنموها وتطورها.

أطلق مركز دبي المالي العالمي مبادرة (رخصة الذكاء الاصطناعي)، وهي الأولى من نوعها في المنطقة. وتهدف هذه الرخصة إلى تسهيل دخول الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى السوق الإماراتي والاستفادة من المزايا التي يوفرها المركز.

وتأتي هذه المبادرة بعد نجاح (رخصة الابتكار) التي ساهمت في استقطاب أكثر من 1100 شركة إلى المركز.

والمبادرة الثانية التي أعلنها المركز اليوم، هي مبادرة (الذكاء الاصطناعي كخدمة) AI as a Service، وهي خدمة مبتكرة ستوفر مختبرًا للشركات لمساعدتها في تقييم جاهزيتها لاعتماد الذكاء الاصطناعي، كما ستساعد هذه الخدمة الشركات في تحديد الفرص وتقديم التوصيات وتطوير الإستراتيجيات وتنفيذها.

Arif Amiri, CEO, DIFC opened Day 2 of the @DubaiAIWeb3Fest speaking about unleashing the true power of AI, advancing AI adoption, and DIFC’s commitment to delivering the best AI platform to support robust economic growth. #DubaiAIWeb3 #DIFC pic.twitter.com/RPVbH2YgnS

— DIFC (@DIFC) September 12, 2024