ما استخدامات زر التحكم في الكاميرا الجديد في هواتف آيفون 16؟

تمتاز هواتف آيفون 16 الجديدة التي أعلنتها آبل قبل عدة أيام بوجود زر مادي جديد يسمى زر التحكم في الكاميرا (Camera Control) يقع على الجانب الأيمن تحت زر التشغيل.

يمكن استخدام هذا الزر الجديد لعدد من الوظائف المختلفة عند التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، وتقول آبل إن زر التحكم في الكاميرا يمكنه العمل عند إمساك الهاتف في الوضع الأفقي أو الوضع الرأسي، وقد صممته الشركة بطريقة تسمح له بالتفاعل مع الضغط واللمس أيضًا وهذا يعني أنه يدعم الإيماءات المختلفة.

استخدامات زر التحكم في الكاميرا الجديد في هواتف آيفون 16:

يمكنك التفاعل مع زر التحكم في الكاميرا من خلال الضغط الخفيف والضغط مطولًا وإيماءات التمرير السريعة. كما سيتمكن مطورو الطرف الثالث من الاستفادة منه للتعامل مع تطبيقاتهم، وهذا بدوره سيسمح للمستخدم باستخدام زر التحكم في الكاميرا الجديد للوصول إلى بعض تطبيقات الطرف الثالث مثل: تطبيق ChatGPT وغير ذلك.

فيما يلي الإجراءات التي يمكنك القيام بها باستخدام زر التحكم في الكاميرا الجديد في هواتف iPhone 16:

تشغيل الكاميرا: انقر فوق زر التحكم في الكاميرا مرة واحدة لتشغيل الكاميرا.

التقاط صورة: اضغط على زر التحكم في الكاميرا مرة أخرى لالتقاط صورة.

تصوير مقطع فيديو: اضغط مطولًا على الزر للبدء بتسجيل مقطع فيديو.

الوصول إلى عناصر التحكم في الصورة: انقر برفق على زر التحكم في الكاميرا لإظهار عناصر التحكم في الصورة مثل: التكبير والتركيز.

الوصول إلى قائمة أدوات التحكم في الكاميرا: انقر نقرة خفيفة مرتين لإظهار قائمة التحكم بالكاميرا، وبعد الوصول إلى هذه القائمة يمكنك التمرير فوق الزر للتنقل عبر أنماط التصوير الفوتوغرافي، كما يسمح التمرير فوق الزر بضبط التكبير أو التصغير.

يُعد زر التحكم في الكاميرا مسؤولًا أيضًا عن مزية الذكاء البصري (visual intelligence) الجديدة من آبل التي ستصل في وقت لاحق من هذا العام، وهذه المزية تشبه عدسة جوجل، وهي مصممة لمساعدة المستخدمين في تعرّف الأشياء والأماكن بنحو أسرع من أي وقت مضى.

وهذا يعني أن المستخدم سيتمكن من فتح تطبيق الكاميرا باستخدام هذا الزر والتقاط صورة لأي كائن أو مكان للحصول على معلومات عنه، فإذا التقط المستخدم صورة لمطعم على سبيل المثال ستُظهِر مزية الذكاء البصري ساعات العمل لهذا المطعم والتقييمات التي حصل عليها.