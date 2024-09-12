كيف تعمل مزية اكتشاف توقف التنفس في أثناء النوم الجديدة في ساعة آبل الذكية؟

تضيف آبل مزايا جديدة باستمرار إلى ساعتها الذكية لمساعدة المستخدمين في تحقيق أقصى استفادة منها، واستخدامها باستمرار في حياتهم اليومية لتكون أكثر من مجرد ساعة ذكية لتتبع الوقت والإشعارات واللياقة البدنية، بل تكون بمنزلة مساعدهم الشخصي في الحفاظ على صحتهم ومراقبة أي مؤشرات حيوية قد تشير إلى وجود مشكلات صحية كبيرة، وآخرًا أضافت آبل إلى أحدث ساعاتها الذكية مزية جديدة كُليًا هي مزية اكتشاف توقف النفس في أثناء النوم، وتتوفر هذه المزية في ساعة Apple Watch Series 10 و Watch Ultra 2 و Watch Series 9.

إليك جميع التفاصيل التي تحتاج إلى معرفتها عن هذه المزية وكيف تعمل في ساعات آبل الحديثة:

مزية اكتشاف توقف التنفس في أثناء النوم الجديدة في ساعات آبل الذكية:

انقطاع النفس في أثناء النوم مشكلة صحية تتسبب في توقف التنفس مؤقتًا في أثناء النوم؛ مما يمنع الجسم من الحصول على الأكسجين الكافي وغالبًا ما يكون لهذه المشكلة تأثير يتسبب في إيقاظ الشخص من النوم.

يمكن أن يكون تشخيص هذه الحالة صعبًا لأنها تحدث في أثناء النوم، كما أن هذه الحالة أصبحت منتشرة كثيرًا في الوقت الحالي، وتقول شركة آبل إن أكثر من مليار شخص يتأثرون بها في جميع أنحاء العالم.

تستخدم ساعات آبل الذكية الداعمة لمزية اكتشاف توقف التنفس في أثناء النوم الجديدة مقياسًا جديدًا يسمى مقياس اضطرابات التنفس (Breathing Disturbances) يستفيد من البيانات التي يجمعها مقياس التسارع المدمج في تلك الساعات للكشف عن الحركات الصغيرة في المعصم التي ترتبط بانقطاعات أنماط التنفس الطبيعية في أثناء النوم.

تجمع ساعات آبل هذه البيانات لمدة قدرها 30 يومًا، ثم تحللها وتنبه المستخدمين إذا كانت هناك علامات تشير إلى انقطاع النفس في أثناء النوم بدرجات مختلفة قد تكون متوسطة أو شديدة، وسيرى المستخدمون قراءات مرتفعة أو غير مرتفعة ضمن قسم اضطرابات التنفس (Breathing Disturbances) في تطبيق Health المدمج في هواتف آيفون، ويمكنهم مشاركة هذه البيانات مع الطبيب للحصول على معلومات عن الخطوات التالية لتشخيص انقطاع النفس في أثناء النوم وعلاجه.

ومع أن الكشف عن انقطاع النفس في أثناء النوم في ساعات آبل يتطلب جمع بيانات لمدة تبلغ 30 يومًا، يمكن للمستخدمين رؤية نظرة عامة عن اضطرابات التنفس الليلية التي تحدث لهم في تطبيق Health لتقييم جودة النوم؛ إذ يمكن أن ينقطع النفس بسبب بعض الأدوية ووضعية النوم غير الصحيحة.

تقول شركة آبل إن الخوارزمية التي تعمل بها مزية اكتشاف توقف النفس في أثناء النوم الخاصة بها تستخدم التعلم الآلي المتقدم ومجموعة بيانات واسعة من اختبارات انقطاع النفس في أثناء النوم من التجارب السريرية، وقد تحققت الشركة من قدرة هذه الخوارزمية في دراسة سريرية، وكان كل مشارك حددته الخوارزمية على أنه مصاب بمشكلة انقطاع التنفس في أثناء النوم يعاني بالفعل هذه المشكلة.