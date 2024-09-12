كيف تحصل على مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتف آيفون القديمة؟

كشفت آبل يوم الاثنين الماضي، عن سلسلة هواتف (iPhone 16) الجديدة، التي تبدو في ظاهرها شبيهة بالطُّرُز السابقة، ولكن ما يميز هذه الهواتف، هو مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، التي تُعرف باسم (Apple Intelligence)، والتي تهدف إلى أتمتة العديد من المهام اليومية.

يقدم (Apple Intelligence) مجموعة متكاملة من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تهدف إلى تسهيل حياتك اليومية، والتي تشمل: أدوات الكتابة التي تتيح لك إعادة صياغة النصوص، وتلخيصها، وتدقيقها بسهولة، ومزايا تحرير الصور، وأدوات توليد الصور والوجوه التعبيرية من النصوص، وغيرها الكثير.

ولكن هناك شرط مهم حتى تتمكن من استخدام هذه المزايا، وهو أنه يجب أن تمتلك إصدارًا حديثًا من هواتف آيفون، إما هاتفًا من هواتف سلسلة (iPhone 16) الجديدة – التي لم تُطرح في الأسواق بعد – أو هاتف iPhone 15 Pro، أو هاتف iPhone 15 Pro Max فقط. ويرجع ذلك إلى أن مزايا (Apple Intelligence) تتطلب قوة معالجة عالية، وهذه الهواتف، هي الطرز التي تعمل بأحدث معالجات آبل.

وهذا يعني أن مزايا (Apple Intelligence) ستعمل في 6 هواتف آيفون فقط، من بين 27 طرازًا متوافقًا مع نظام التشغيل iOS 18 الجديد، وفي عام 2024، يقتصر استخدام هذه المزايا على المستخدمين الذين يتحدثون ويكتبون باللغة الإنجليزية فقط.

علاوة على ذلك؛ لن تكون مزايا (Apple Intelligence) متاحة في هواتف (iPhone 16) الجديدة عند شحنها في يوم 20 من سبتمبر الجاري ولا في الهواتف الأخرى المؤهلة، ولكنها ستصل إلى هاتفك على مراحل متتالية في تحديثات نظام التشغيل (iOS 18) خلال العام الجاري والعام المقبل، مما يطرح تساؤلات حول مدى تميز هواتف آبل الجديدة.

إليك طرقًا أخرى للحصول على مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتف آيفون القديمة:

قبل أن تكشف آبل عن (Apple Intelligence)، كانت هناك بالفعل مجموعة واسعة من التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء النصوص وتلخيصها وتوليد صور واقعية بشكل مدهش.

وباستخدام هذه التطبيقات، يمكنك الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى ترقية هاتفك إلى أحدث طراز من آيفون، ودفع ما لا يقل عن 800 دولار.

1- تلخيص النصوص:

تُعدّ أدوات الكتابة الإبداعية، واحدة من أهم (Apple Intelligence) التي ستصل إلى مستخدمي هواتف آيفون المؤهلة في الإصدار النهائي من تحديث (iOS 18.1) خلال شهر أكتوبر القادم. وتتميز هذه الأدوات بقدرتها على إعادة صياغة النصوص، وتلخيصها، وتدقيقها بسهولة في أي تطبيق تستخدمه بما يشمل: تطبيقات البريد، والملاحظات، و Pages، إلى جانب التطبيقات الخارجية. تخيل أن يكون لديك مساعد شخصي يقوم بقراءة المقالات الطويلة لك وتلخيص أهم النقاط فيها.

إليك بدائل أدوات الكتابة:

أداة (Arc Search):

(Arc Search)، هو محرك بحث طورته شركة ناشئة جديدة، بهدف تقديم تجربة بحث أكثر ذكاءً وشمولية للمستخدمين، إذ يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل استعلامات البحث وفهم نية المستخدم بشكل أفضل، مما يساعده في تقديم نتائج أكثر دقة وملاءمة.

ويمكنك استخدامه لتلخيص المقالات عبر شبكة الإنترنت، إذ يمتاز بقدرته على تقديم ملخصات للصفحات التي عثر عليها، مما يوفر عليك وقت البحث.

أداة (Humata.ai):

يمكنك استخدام أداة (Humata.ai) لتخصيص الملاحظات وملفات (PDF) في هواتف آيفون بسرعة، إذ تُعدّ هذه الأداة هي الحل المثالي للطلاب والباحثين الأكاديميين والمحامين، بفضل قدرتها على تحليل مستندات (PDF) وتلخيصها بسرعة.

كما تحتوي على مزايا تفاعلية تسمح لك بطرح أسئلة مختلفة حول المعلومات الموجودة في المستند، وتلقِّي إجابات موجزة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك بتصدير الملخصات بتنسيقات مختلفة؛ مما يسهل عليك مراجعة الملخصات وتحريرها في أي وقت.

روبوت (Gemini) من جوجل:

إذا كنت تبحث عن أدوات لتوليد النصوص وإعادة صياغتها، يمكنك استخدام روبوت (Gemini) من جوجل في هاتفك، وسواء كنت ترغب في كتابة نص حول أي موضوع أو إعادة صياغة بريدك الإلكتروني ليكون أكثر رسمية أو أكثر شخصية، سيقدم لك هذا الروبوت نتائج رائعة.

كما توجد خيارات أخرى تستحق التجربة، مثل(Wordtune)، وهي أداة رائعة مصممة لمساعدتك في تحسين كتاباتك، إذ تعمل هذه الأداة على تحليل النصوص وتقديم اقتراحات لتحسينها من حيث الوضوح، والإيجاز، والتنوع اللغوي، والصياغة العامة.

2- توليد الصور:

ستصل مزايا الذكاء الاصطناعي القوية مثل: مزية (Image Playground) لتوليد الصور، إلى مستخدمي هواتف آيفون في إصدار iOS 18.2، الذي من المرجح أن يبدأ طرحه في نهاية العام.

وهنا يمكنك الاستعانة بأدوات توليد الصور الشائعة مثل: أداة (Meta AI) المدمجة في تطبيقات إنستاجرام وواتساب، التي تتيح لك إنشاء صور مخصصة بناءً على أوصافك النصية، وكل ما عليك فعله هو كتابة كلمة (/imagine) متبوعة بوصف الصورة التي تريد توليدها، واستمتع بمشاهدة أداة (Meta AI) تحول كلماتك إلى صور واقعية أو خيالية.

وإذا كنت من مستخدمي (ChatGPT) يمكنك استخدام الإصدار المجاني لتوليد صورتين يوميًا بحد أقصى، أو الاشتراك في إصدار (ChatGPT Plus) لتوليد الصور التي تريدها.

وتجدر الإشارة إلى أن جوجل بدأت بإطلاق نموذج (Imagen 3) لتوليد الصور في روبوت (Gemini) مما يجعله أداة متكاملة في هاتفك لتوليد النصوص وإعادة صياغتها وتوليد الصور.

3- تحرير الصور:

تقدم آبل أداة (Clean Up) الجديدة، التي تتيح لك تحرير الصور من خلال تحديد الأشياء المشتتة في الخلفية وإزالتها دون التأثير في الموضوع الرئيسي ضمن مزايا (Apple Intelligence)، ولكنها تشبه تمامًا أداة (Magic Eraser) التي تقدمها جوجل في تطبيق الصور لمستخدمي هواتف أندرويد منذ عام 2023.