كافيار تطرح هاتف آيفون 16 برو بسعر قدره 60 ألف دولار

كشفت الشركة المصنعة للهواتف الذكية الفاخرة كافيار عن مجموعة جديدة من نماذج آيفون 16 برو المغطاة بالذهب عيار 18 قيراطًا بدرجات ألوان مختلفة.

وتتميز هذه السلسلة الحصرية، المسماة Art & Gold، بتصميمات مميزة بدرجات مختلفة من الذهب، ويشمل ذلك لونًا يعكس اللون الجديد الذي قدمته آبل.

ويُعد كل هاتف فريدًا من نوعه بفضل الزخارف الخاصة المستوحاة من فن عصور مختلفة. وتصنع العلامة التجارية كافيار نسخًا فاخرة من أجهزة آبل من خلال الجمع بين المواد النادرة والتكنولوجيا المتطورة.

واستوحى مصممو الشركة الإلهام هذه المرة من عرض آبل الذي أقيم في تاريخ 9 من سبتمبر، وقرر الفريق استكمال لوحة ألوان سلسلة آيفون 16 برو الجديدة بأشكال من الذهب الأبيض والأحمر والأصفر.

وقالت كافيار: “كرس فريقنا شهورًا لدراسة الظل الذهبي الذي قدمه أفراد موثوقون مرتبطون بشركة آبل بهدف مطابقته بدقة مع الذهب الحقيقي لعشاق حافظات آيفون الذهبية. صممنا ثلاثة أشكال مختلفة، وهي واحد يكرر اللون الحصري لشركة آبل، واثنان آخران يكملانه في إصدارات بيضاء وصفراء”.

ويُعد آيفون 16 برو المغطى بالكامل بالذهب بدرجة تعكس التنوع اللوني الجديد وغير المعتاد الذي قدمته آبل في حدثها لعام 2024 بمنزلة القطعة المميزة في السلسلة الحصرية، مع تطوير نسخة أغمق من الذهب الأحمر خصوصًا لإصدار آيفون 16.

واستعان حرفيو كافيار بأعمال الذهب التاريخية من عصور مختلفة عند تصميم السلسلة.

ومن الزخارف القوطية في العصور الوسطى، وزخارف آرت ديكو، والفنون الزخرفية في أوائل القرن العشرين، إلى التصميمات البارامترية والتفكيكية الحديثة، فإن السلسلة تشيد بجاذبية الذهب الخالدة.

وتتضمن السلسلة ثلاثة نماذج تعتمد على آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، كل منها مصنوع من الذهب من عيار 18 قيراطًا بدرجات ألوان مختلفة، كما أن جميع العناصر والشعارات مصوغة بالكامل من الذهب.

وتُعد الهواتف الذكية والساعات من كافيار بمنزلة مزيج من التقنيات العالية والفخامة الأنيقة المتضمنة مواد حصرية، مثل الذهب والأحجار الكريمة والجلد الأصلي.

ويبدأ سعر iPhone 16 Pro Paramount من 10700 دولار، وتبدأ أسعار iPhone 16 Pro Symphony و iPhone 16 Pro Max Symphony من 61270 دولارًا، في حين تبدأ أسعار iPhone 16 Pro Duomo و iPhone 16 Pro Max Duomo من 62740 دولارًا.