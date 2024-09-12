فيفو تطرح هاتفها الذكي T3 Ultra 5G

أطلقت فيفو T3 Ultra 5G، وهو هاتفها الذكي الأحدث في سلسلة T3. ويحتوي الجهاز شاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2800×1260 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وسطوع يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع، مع دعم تقنية +HDR10 والغطاء الزجاجي SCHOTT Xensation α.

وزودت فيفو الهاتف بالمعالج الثماني النواة +MediaTek Dimensity 9200 مع وحدة معالجة الرسومات Immortalis-G715.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ووعدت فيفو بعامين من تحديثات أندرويد وثلاث سنوات من تصحيحات الأمان.

ويحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX921 وميزة تثبيت الصورة بصريًا وبصريات ZEISS، وعدسة عريضة للغاية بدقة قدرها 8 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.2 وتسجيل فيديو بدقة قدرها 4K، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع تركيز تلقائي وفتحة عدسة قدرها f/2.0 وتسجيل فيديو بدقة قدرها 4K.

ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 164.1 ملم × 74.93 ملم × 7.58 ملم؛ وبوزن قدره 192 جرامًا. ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا.

وتشمل المزايا الأخرى دعمًا لتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء ومستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة ومنفذًا صوتيًا من نوع USB Type-C ومكبرات صوت استريو.

وتعليقًا على الإطلاق، قالت فيفو: “يسعدنا تقديم T3 Ultra 5G الجديد. يُعد هذا الهاتف الذكي أول ظهور لسلسلة Ultra المصممة لتقديم توازن بين الأداء المتقدم وقدرات التصوير والمتانة. بصفته النموذج الرائد في سلسلة T3، صممنا T3 Ultra 5G لتلبية احتياجات مستخدمي اليوم الديناميكيين، مما يوفر مزيجًا من الأناقة والأداء. من خلال هذا الإطلاق، نهدف إلى تعزيز سلسلة T ووضع معيار جديد لقطاع المنتجات المتوسطة الفاخرة”.

وتطرح فيفو هاتف T3 Ultra 5G بسعر قدره 380 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 400 دولار لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 430 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.