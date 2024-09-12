“سيرفس ناو” تطلق تحديث “Xanadu”.. ثورة الذكاء الاصطناعي في إدارة سير العمل

أعلنت (سيرفس ناو) ServiceNow، شركة البرمجيات المتخصصة في مجال إدارة سير العمل الرقمي، تقديمها مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي عبر تحديثها الجديد (Xanadu)، الذي يمثل نقلة نوعية في عالم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المؤسسات. ويهدف هذا التحديث إلى تمكين الشركات من تحقيق أعلى كفاءة وإنتاجية من خلال مجموعة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت الشركة خططها لتقديم خدمة (وكلاء الذكاء الاصطناعي) عبر منصتها في شهر نوفمبر القادم، وستتيح هذه الخدمة للعملاء في مختلف القطاعات ممارسة عملياتهم بسهولة وفعالية عالية على مدار الساعة، وذلك من خلال وكلاء يتمتعون بقدرات عالية تُمكنّهم من التجاوب مع أكثر العمليات تعقيدًا بسلاسة، وتقديم معلومات واضحة وصحيحة مستعينة بما توفره منصة (Now Platform) من رؤى وبيانات من مصادر متنوعة ودقيقة. ويعمل هؤلاء الوكلاء تحت إشراف بشري لضمان جودة المخرجات وتقليل المخاطر.

تعزيز الأمن والحماية:

أولت (سيرفس ناو) جانب الأمن في تحديث (Xanadu) اهتمامًا كبيرًا، فقد عززت جدار الأمان في التحديث لتوفر الحماية اللازمة لأنظمة عملائها، إذ يُعدّ التصدي السريع للهجمات والتهديدات السيبرانية هو الأمر الحاسم في الحفاظ على أمان شبكة الشركة.

كما طورت خاصية (Now Assist) للعمليات الأمنية (SecOps) لتعزيز سرعة الاستجابة لاحتواء التهديدات الأمنية، وتسهيل عمليتي استلام المشتريات وتقديم الطلبات، مما يضمن صحة سير العمليات وفق اللوائح والأنظمة، والدقة في استلام وتقديم الطلبات، والتقليل من تأخير الطلبات ومعالجتها بسرعة.

وتعليقًا على ذلك، قال جون سيجلر، نائب الرئيس الأول لقسم المنصة والذكاء الاصطناعي في سيرفس ناو: “يتطلع عملاؤنا إلى الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي في المهام الوظيفية، مثل زيادة الإنتاجية، وتخصيص الخدمات، وتقديم نتائج ملموسة وذات قيمة عالية، لذلك قررنا التركيز في إنشاء منصة متكاملة الخدمات تُلبّي كافة توقعاتهم”.

وأضاف: “يُعدّ إطلاق تحديث Xanadu بمنزلة قفزة نوعية في خطة سيرفس ناو الشاملة، التي تهدف إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسخيرها في تعزيز قوة الشركات والمؤسسات، لنضمن لهم تحقيق نتائج فريدة من نوعها بأقل جهد وتكلفة”.

تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة:

يساعد تحديث Xanadu الشركات في تبسيط عملياتها وتحسين كفاءتها من خلال مجموعة من المزايا الجديدة، التي تشمل:

Now Assist: تساعد هذه الخاصية في تسريع عمليات التوريد والمشتريات وتقديم الدعم للموظفين في إيجاد حلول للمشكلات.

Now Assist Skill Kit: تتيح للشركات إنشاء مهارات ذكاء اصطناعي مخصصة لتلبية احتياجاتها الخاصة.

Integrated Development Environment (IDE): تساعد المطورين في إنشاء تطبيقات سيرفس ناو وتعديلها بسرعة وسهولة.

Guided Self-Service: تقدم للموظفين طريقة سهلة للعثور على الإجابات عن أسئلتهم.

الجدير بالذكر أن الشركة تناولت في مؤتمر (سيرفس ناو Knowledge 2024)، ثمار شراكتها الطويلة مع شركة مايكروسوفت، التي تهدف إلى إدماج تقنية سيرفس ناو المدعومة بالذكاء الاصطناعي في روبوت الدردشة (Copilot) التابع لمايكروسوفت 365. ومع إطلاق سيرفس ناو تحديثها Xanadu المنتظر، أصبحت هذه الأداة الذكية متاحة لجميع العملاء، لتطوير تجاربهم وتعزيز إنتاجيتهم في كافة الجوانب العملية.

توسيع نطاق الخدمات:

تستهدف سيرفس ناو بتحديث Xanadu العديد من القطاعات، بما يشمل: الاتصالات، والإعلام، والتقنية، والخدمات المالية، ومؤسسات القطاع العام. كما تعمل على تعزيز حضورها في قطاع تجارة التجزئة من خلال تقديم حلول جديدة تساعد تجار التجزئة على تقديم تجارب مشترٍ متميزة.