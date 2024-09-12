سامسونج تطلق هاتفها الذكي Galaxy M05

أطلقت سامسونج Galaxy M05، وهو أحدث هواتف الشركة الذكية في سلسلة M، ويأتي إطلاقه بعد مرور عام تقريبًا على إطلاق Galaxy A05 بمواصفات وتصميم مماثل.

ويأتي Galaxy M05 بشاشة من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 720×1600 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 60 هرتزًا مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/2.0.

وزودت سامسونج الهاتف بالمعالج الثماني النواة MediaTek Helio G85 مع وحدة معالجة الرسومات ARM Mali-G52 2EEMC2.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع eMMC 5.1 قدرها 64 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت باستخدام microSD.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI Core 6.0 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14، وأكدت سامسونج جيلين من تحديثات نظام التشغيل و 4 سنوات من تحديثات الأمان للهاتف.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/1.8 إلى جانب عدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/2.4.

وتشمل المزايا الأخرى ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع مثبتًا على الجانب ومنفذًا صوتيًا بقياس قدره 3.5 ملم وفتح القفل عبر ميزة تعرف الوجه الآمنة.

ويأتي الجهاز بأبعاد قدرها 168.8 ملم × 78.2 ملم × 8.8 ملم؛ وبوزن قدره 195 جرامًا. ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 25 واطًا، مع أن الشركة لا توفر شاحنًا في علبة الهاتف.

وتعليقًا على الإطلاق، قالت سامسونج: “صممنا Galaxy M05 للمستهلكين الشباب الذين يعتمدون على هواتفهم الذكية. مع مزايا، مثل الكاميرا المزدوجة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبطارية تدوم طويلًا بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 25 واطًا، وشاشة بقياس قدره 6.7 بوصات، وإن الجهاز يوفر تجربة ترفيهية غامرة وتجربة كاميرا محسنة. بفضل هذه المزايا البارزة، يضع هاتف Galaxy M05 معيارًا جديدًا بين الهواتف الذكية للمبتدئين”.

وتطرح سامسونج هاتف Galaxy M05 بسعر قدره 95 دولارًا للنسخة الفردية 4 جيجابايت + 64 جيجابايت.