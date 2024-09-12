دراسة: أبوظبي تتصدر المشهد الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي

شهدت إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2024 نموًا كبيرًا في عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ ارتفع عدد هذه الشركات بنسبة تبلغ 41.3% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل الدعم الحكومي الكبير والاستثمارات الضخمة في البحث والتطوير.

فقد سجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ما يزيد على 400 شركة في الإمارة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مما يعكس نموا متسارعًا، واهتمامًا متزايدًا بالذكاء الاصطناعي في الإمارة، ويسلط الضوء على الجهود المبذولة لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا.

تأسيس شركة جديدة كل يومين:

كشفت دراسة بحثية جديدة صادرة عن (غرفة أبوظبي)، أن الإمارة شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري، تأسيس ما معدله، شركة ذكاء اصطناعي واحدة كل يومين في المتوسط، ليتصدر الذكاء الاصطناعي قائمة أسرع القطاعات نموًا من حيث عدد الشركات التي أُنشئت حديثًا، مما يدعم سعي أبوظبي الدؤوب إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وقد تأسس ما يقرب من 90 شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال 6 شهور فقط، مسجلة بذلك نموًا كبيرًا في عدد شركات القطاع، يصل إلى 41.3% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2023.

وكشفت دراسة سابقة نشرتها الغرفة خلال شهر فبراير الماضي، عن ارتفاع عدد شركات الذكاء الاصطناعي المسجلة في الإمارة بمعدل سنوي مركب قدره 67% بين عامي 2021 و2023.

أبوظبي تعزز مكانتها الريادية في قطاع الذكاء الاصطناعي، مع نمو متصاعد في تسجيل الشركات، والتزامٍ قوي بتطوير المنظومة الابتكارية وفق معايير عالمية. تعرفوا أكثر على مؤشرات نمو شركات الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي، من خلال أحدث تقرير صادر عن غرفة أبوظبي.#الذكاء_الاصطناعي… pic.twitter.com/T65gg0zta1 — Abu Dhabi Chamber (@adchamber) September 10, 2024

وبينت الدراسة الجديدة، أن هذا النمو المتسارع لشركات الذكاء الاصطناعي في الإمارة، يؤكد التوسع السريع الذي يشهده هذا القطاع على المستوى المحلي، وتنامي الجاذبية الاستثمارية لأبوظبي بوصفها مركزًا رائدًا للابتكار التكنولوجي ولممارسة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تعكس مدى التزام أبوظبي الإستراتيجي بتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وبناء مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة.

تنوع الأنشطة في قطاع الذكاء الاصطناعي:

أظهرت دراسة الغرفة أن النشاط التجاري الخاص بالأبحاث والاستشارات، في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي، يُعدّ الأكثر انتشارًا لدى الشركات خلال الربع الثاني من عام 2024، بنسبة تبلغ 69% من إجمالي الأنشطة الأخرى، مما يُعدّ دليلًا على اهتمام القطاعين الحكومي والخاص المتزايد بتطوير التكنولوجيا، ودفع عجلة النمو الاقتصادي عبر التركيز في خدمات البحث والاستشارات العالية المستوى وذات القيمة المضافة.

وبحسب الدراسة، تأتي أنشطة التدريب على الذكاء الاصطناعي في المرتبة الثانية بنسبة تبلغ 11%، تليها أنشطة إدارة أنظمة الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، التي شكلت نسبة تبلغ 10%، ثم تجارة الجملة في تدريب الذكاء الاصطناعي التي بلغت نسبتها 8%، وأنشطة بيع روبوتات الذكاء الاصطناعي بالتجزئة التي شكلت نسبة تبلغ 2%، مما يُعزز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار، واستقطاب الشركات الناشئة وأصحاب المواهب في مجالات الذكاء الاصطناعي، ويؤكد جاهزيتها للاستفادة من إدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

دور غرفة تجارة وصناعة أبوظبي:

أوضحت الدراسة أن غرفة أبوظبي تؤدي دورًا محوريًا في دعم شركات الذكاء الاصطناعي في الإمارة، من خلال توفير منصة للتواصل والتعاون، وتسهيل التبادلات التجارية، وتطوير السياسات لتوفير بيئة مثالية تدعم نمو شركات الذكاء الاصطناعي، من خلال مبادراتها وبرامجها وفعالياتها، التي تعمل كجسر بين شركات الذكاء الاصطناعي والهيئات التنظيمية في الإمارة والدولة، مما يضمن تأمين احتياجات القطاع الحالية والمستقبلية.

وأشارت غرفة أبوظبي في دراستها إلى دورها الفاعل في تطوير مشهد الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي، والتشجيع على تبنّي الابتكار والتحولات الرقمية للمساهمة في جعلها الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ممارسة الأعمال بحلول عام 2025 وفق إستراتيجيتها الحالية، عبر تقديمها خدمات رقمية شاملة، مُصممة لتلبية متطلبات شركات الذكاء الاصطناعي، وتمكينها من الوصول إلى الموارد والمعلومات والرؤى حول السوق، والدعم اللازم للنمو والنجاح، في المشهد التجاري التنافسي الذي تشهده أبوظبي.

منصة ChamberGPT:

تُعدّ منصة (ChamberGPT)، التي أطلقتها الغرفة منصة رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ سجلت ما يزيد على 6 آلاف تفاعل من 85 دولة، محققة نموًا بنسبة تبلغ 39% في عدد الرسائل الواردة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ونموًا بنسبة تبلغ 166% في عدد الدول، التي وردت منها تلك الرسائل، خلال النصف الأول من عام 2024.