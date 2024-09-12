“دبي الرقمية” تطلق دليلًا شاملًا لحماية أطفالك في عالم الإنترنت

أطلقت هيئة دبي الرقمية دليل (الحماية الأسرية)، تحت شعار (كن معهم في الفضاء الرقمي.. يكونوا بأمان)، وذلك بهدف مساعدة الآباء والأمهات في حماية أطفالهم من مخاطر الإنترنت المتزايدة.

ويغطي هذا الدليل مجموعة واسعة من المواضيع، تشمل: فهم موضوع الحماية الأسرية، وإرشادات عامة لأولياء الأمور، ونظرة على منصات التواصل الاجتماعي، والاعتبارات القانونية والثقافية في هذا الشأن، فضلًا عن عرض مجموعة من الأدوات لتعزيز التصفح الآمن لهذه المنصات.

وأشار طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة دبي الرقمية، إلى أهمية وجود هذا الدليل في متناول أولياء الأمور من آباء وأمهات في ضوء الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، التي عادة ما تأخذ مساحة كبيرة من وقت الأبناء.

وقال: “نحن ملتزمون تجاه مجتمعنا لأنه أولوية وهدف إستراتيجي نعمل من أجله دائمًا، ويأتي دليل (الحماية الأسرية) كأحد الممكنات التي تساعد الأسرة في تعزيز جودة حياتها الرقمية ومواجهة أي سلبيات قد تلقي بظلالها على الأطفال من خلال تصفحهم للإنترنت، إذ إننا نؤمن بأن الأمان يبدأ من المنزل وتحت إشراف الأسرة، وأن حماية الأبناء تقتضي إكسابهم المعرفة والثقافة اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف التي يمكن أن يتعرضوا لها عبر الشبكة المعلوماتية ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد جاء هذا الدليل ليكون أداة تساعد الآباء في تبني دورهم التربوي تجاه أبنائهم في الفضاء الرقمي”.

وأكد الجناحي أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود دبي الرقمية المستمرة لدفع عجلة التحول الرقمي، وبناء مدينة ذكية تحفز السعادة والرفاهية، إذ يُعدّ الإنترنت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، ولهذا تسعى دبي إلى توفير بيئة رقمية آمنة ومستدامة للجميع.

ويشمل الدليل مجموعة واسعة من النصائح والإرشادات العملية التي تساعد الأهل في:

فهم التحديات الرقمية التي تواجه الأطفال: يقدم الدليل شرحًا واضحًا لمخاطر الإنترنت المختلفة، مثل: التنمر الإلكتروني والمعلومات المضللة.

تعليم الأطفال كيفية استخدام الإنترنت بأمان: يقدم الدليل نصائح عملية حول كيفية تصفح الإنترنت بشكل آمن، وكيفية التعامل مع الغرباء عبر الإنترنت.

حماية خصوصية الأطفال: يقدم الدليل شرحًا لكيفية ضبط إعدادات الخصوصية في الأجهزة والتطبيقات المختلفة.

كُن معهم في الفضاء الرقمي.. ليكونوا بأمان

تقدم لك دبي الرقمية "دليل الحماية الأسرية" الذي سيساعدك على مرافقة أبنائك عبر منصات التواصل الاجتماعي ومتابعة أنشطتهم على شبكة الإنترنت والألعاب الإلكترونية لحمايتهم من المخاطر

حمّل الدليل: https://t.co/wVsG3fcazN#دبي_الرقمية#خلك_واعي pic.twitter.com/Azh7VgQi6A — Digital Dubai دبي الرقمية (@DigitalDubai) September 11, 2024

ومن جهتها، قالت حمدة بنت دميثان، مدير إدارة الإستراتيجية والأداء في هيئة دبي الرقمية: “صُمم هذا الدليل استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية ومع أخذ الخصوصيات المحلية لمجتمعنا بالاعتبار، لمساعدة الأسر في الحفاظ على سلامة أبنائها في أثناء تصفحهم للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ويعكس هذا الدليل اهتمام دبي الرقمية بحماية النشء وتوعية أفراد المجتمع عمومًا بالوسائل والتقنيات الصحيحة للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت: “مع التطور المتسارع للبيئة الرقمية في دبي، وظهور تطبيقات ومنصات جديدة باستمرار، أصبح من الضروري تزويد الآباء بأدوات تساعدهم في مواكبة هذا التطور وحماية أطفالهم. لذلك، صممنا هذا الدليل ليكون مرجعًا شاملًا للآباء، وحرصنا على أن يكون متوافقًا مع أحدث التطورات التكنولوجية، ليستفيد منه الآباء في عامي 2024 و2025، مع توفير إمكانية تحديثه بشكل مستمر”.

ويمكن لأولياء الأمور والمهتمين الاطلاع على الدليل عبر هذا الرابط.

انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ودورها في تهيئة الأجيال للتعامل الآمن مع تقنيات ومستجدات العصر الرقمي، أطلقت #دبي الرقمية دليل الحماية الأسرية تحت شعار "كن معهم في الفضاء الرقمي.. يكونوا بأمان". يمكن لأولياء الأمور والمهتمين الاطلاع على الدليل عبر الموقع:https://t.co/oMSHibM5ig pic.twitter.com/IiaVcebyHm — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 11, 2024