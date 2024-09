جوجل تربط عمليات البحث بأرشيف الإنترنت

عقدت جوجل شراكة مع أرشيف الإنترنت لتحسين كيفية وصول المستخدمين إلى الإصدارات المؤرشفة من مواقع الويب.

ويدمج التعاون مبادرة Wayback Machine التابعة لأرشيف الإنترنت مباشرةً في محرك بحث الشركة، مما يتيح للمستخدمين عرض الإصدارات المؤرشفة لصفحات الويب مباشرةً من نتائج البحث.

وتتمثل مهمة أرشيف الإنترنت في الوصول الشامل إلى كل المعرفة. وتحافظ مبادرة Wayback Machine، التي تخزن مليارات الصفحات المؤرشفة، على التاريخ الرقمي للأجيال القادمة.

وتعزز هذه الشراكة مع جوجل أرشفة الويب من خلال تسهيل الوصول إلى المحتوى السابق واستكشافه.

ولا يمكن الوصول إلى الروابط المؤرشفة إذا اختار صاحب الحقوق إلغاء الاشتراك، أو إذا كانت الصفحة تنتهك إرشادات المحتوى.

وصرح مارك جراهام، مدير مبادرة Wayback Machine، بأن هذه الميزة الجديدة تسهل الوصول إلى المحتوى المؤرشف من خلال نتائج بحث جوجل، مما يثري فهم المستخدمين لتاريخ الويب.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الميزة الجديدة تأتي بعد إزالة جوجل للصفحات المخزنة مؤقتًا من نتائج البحث في وقت سابق من عام 2024.

وتبدأ الميزة بالظهور اليوم، مضيفة سياقًا تاريخيًا إلى نتائج بحث جوجل وتعزز الوصول إلى المحتوى المؤرشف.

وعند النقر على النقاط الثلاث بجوار أي نتيجة بحث، فإنك تحصل على رابط من Wayback Machine يوجهك إلى الإصدارات المؤرشفة لصفحة الويب، مع توضيح كيفية ظهورها في نقاط زمنية مختلفة.

وفي حديثه عن التكامل، قال جراهام: “يشهد الويب تلاشيًا مستمرًا، إذ تختفي المواقع وتغلق الأنشطة التجارية وتتغير الحكومات وتقع الكوارث وتتحدث أنظمة إدارة المحتوى ويزال المحتوى وتُفقد أجزاء واسعة من تاريخنا الرقمي. في بعض الأحيان، يحذف المبدعون أنفسهم المحتوى أو يستسلمون للضغوط السياسية، ويهدد هذا التلاشي المتسارع بفقدان جزء كبير من معرفتنا وتراثنا الثقافي، وهنا يأتي دور مبادرة Wayback Machine التابعة لأرشيف الإنترنت”.

وأضاف: “لأكثر من 25 عامًا، تعمل المبادرة على حفظ نسخة من صفحات الويب بمرور الوقت، مما يتيح لنا العودة إلى الماضي الرقمي واستكشافه. وأصبح بوسعك الآن الوصول إلى هذا الماضي من خلال نتائج بحث جوجل، مما يوفر الوصول إلى شبكة ويب مكتملة وثرية تحافظ على ما نسيه الآخرون”.

We know many people, including those in the research community, value seeing previous versions of webpages when available. That’s why beginning today, we’re adding links to the Internet Archive’s Wayback Machine to our “About this result” panel, to give people quick context and… pic.twitter.com/TbpSo9ohHb

— Google SearchLiaison (@searchliaison) September 11, 2024