جوجل تحول مستنداتك إلى مناقشات صوتية عبر NotebookLM

أعلنت جوجل حصول تطبيق تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي NotebookLM على ميزة Audio Overview، التي تمنح المستخدمين طريقة أخرى لفهم المعلومات الموجودة في المستندات الموجودة ضمن التطبيق، مثل قراءات المقرر أو المذكرات القانونية.

ويستطيع NotebookLM الآن تحويل بحثك إلى ملف صوتي مولد بالذكاء الاصطناعي، مع مضيفَيْن يناقشانه.

وتعتمد الميزة على مزايا NotebookLM الحالية التي تساعدك في التفاعل مع جميع ملاحظاتك ونصوصك ومستندات البحث الأخرى.

ويستخدم التطبيق نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل للمساعدة في تلخيص بحثك.

ومنذ إطلاقه، استخدم NotebookLM النصوص لتلخيص المواد المصدرية وشرحها، وأصبح بإمكانه الآن فعل ذلك بصوت عالٍ باستخدام الصوت.

وتستهدف هذه الميزة الأشخاص الذين يفهمون المواد بطريقة فضلى من خلال الاستماع إلى التفسيرات بدلًا من قراءتها.

ويستخدم المضيفون الافتراضيون المولدون بالذكاء الاصطناعي أنماط الكلام التحادثي لتزويدك بملخص للمواد التي تبادلتها.

ويتبادل المضيفون الافتراضيون الحقائق أو الموضوعات المقنعة من المواد المصدرية ويستخدمون الاستعارات لشرح المفاهيم المعقدة.

وتقول جوجل إن الاستماع إلى هذه المناقشات يساعد المستخدمين في إيجاد روابط جديدة بين مستنداتهم أو الحصول على الإلهام لمسوداتهم.

ومن أجل البدء باستخدام ميزة Audio Overview، تحتاج إلى فتح ملاحظة موجودة، والانتقال إلى دليل الملاحظة، والنقر فوق زر “إنشاء” الموجود على الجانب الأيمن.

وقد يستغرق توليد محادثة صوتية ما يصل إلى خمس دقائق، ويمكنك في الوقت الحالي إنشاء محادثات باللغة الإنجليزية فقط.

ولديك أيضًا خيار تنزيل المحادثة والاستماع إليها أثناء التنقل للحصول على فهم سريع للمواد المصدرية.

وتقول جوجل إن المحادثات الصوتية لا تزال في مرحلة تجريبية وقد تكون هناك بعض الأخطاء في المحادثات.

وعرضت جوجل NotebookLM أول مرة تحت اسم Project Tailwind في شهر يونيو 2023 خلال فعاليات مؤتمر Google I/O قبل إتاحته للجميع في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر الماضي. ويتاح التطبيق الآن في أكثر من 200 دولة بأكثر من 108 لغات.

Imagine listening to a lively discussion about your latest research project, summarized and analyzed by two AI hosts 🎧That’s the power of #NotebookLM‘s Audio Overview. Upload PDFs, Google Docs, Slides, and try it for yourself.

✨Learn more at: https://t.co/JC66SQJxjh pic.twitter.com/rbCAXwuw2a

— labs.google (@labsdotgoogle) September 11, 2024