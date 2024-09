إكس تطور طريقة جديدة لحظر الرسائل المباشرة

تستكشف شبكة التواصل الاجتماعي إكس التي يملكها إيلون ماسك ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمنع إرسال الآخرين رسائل مباشرة إليهم بطريقة منفصلة عن ميزة حظر الحساب.

وفي الوقت الحالي، عندما تحظر حسابًا، فإنه لا يمكن لهذا الحساب التواصل معك من خلال المنشورات العامة أو الرسائل المباشرة.

ومن خلال الميزة الجديدة، فإن إكس تتمتع بوظيفتي حظر منفصلتين، واحدة للرسائل الشخصية وواحدة للنشر العام.

ويسعى ماسك إلى فصل الرسائل المباشرة عن تجارب التطبيق الأخرى للسماح للمستخدمين باستخدام إكس بصفتها منصة رئيسية للرسائل المباشرة، حتى دون نشر أي شيء آخر في التطبيق.

وظهرت منشورات عديدة تتضمن لقطات شاشة لميزة حظر الرسائل المباشرة. واقتبس ماسك أحد هذه المنشورات وقال: “يجري فصل الرسائل المباشرة عن النشر العام. إذا كنت تريد استخدام هذه المنصة للمراسلة فقط وليس للنشر علنًا، فإن بإمكانك ذلك”.

ويبدو تصريح ماسك غريبًا، إذ حتى مع الإصدار الحالي من الرسائل المباشرة، يمكن للمستخدمين اختيار عدم النشر والتواصل مع مستخدمين آخرين من خلال الرسائل المباشرة.

وتعني الميزة أنك قادر على حظر الرسائل من شخص ما، ولكنك تظل ترى منشوراته في الخلاصة، مما يوفر طريقة أخرى لاستخدام إكس بصفتها أداة منفصلة لعملية التفاعل اليومية.

ولن تضطر إلى تسجيل الدخول إلى إكس والتحقق من أحدث المنشورات حتى تتمكن من الاستمرار باستخدامها بصفتها منصة رسائل مباشرة.

وفي الماضي، تحدث ماسك عن طموحه في توفير جميع وظائف تطبيق سيجنال مع إضافة مزايا جديدة.

ويُعد فصل كيفية عمل الحظر العام وحظر الرسائل المباشرة بمنزلة خطوة أولية نحو جعل إكس تطبيق مراسلة قويًا لأولئك الذين لا يريدون التفاعل مع الشبكة الاجتماعية العامة.

وخضعت الرسائل المباشرة لترقيات أخرى. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت إكس ميزة تتيح لك تعديل الرسالة.

وكما هو الحال مع الكثير من مزايا إكس، فإن ميزة حظر الرسائل المباشرة لا تزال في مرحلة التطوير، ولا توجد تفاصيل بخصوص طرحها للعامة.

DMs are being decoupled from public posting, so that if all you want to do is use this platform for messaging, but not post publicly, you can do so https://t.co/Z1hBwjcYJa

— Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2024