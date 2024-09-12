أدوبي تخطط لإطلاق أداة توليد فيديو بالذكاء الاصطناعي

أعلنت أدوبي أنها ستكشف النقاب عن أداة جديدة لتوليد مقاطع الفيديو وتحريرها مدعمة بالذكاء الاصطناعي في إصدار محدود في وقت لاحق من هذا العام، إذ تتطلع إلى تعزيز مجموعة التطبيقات التي تلبي احتياجات المحترفين المبدعين.

وتخطط الشركة لإطلاق أداة الذكاء الاصطناعي المسماة Adobe Firefly Video Model في مرحلة تجريبية وتنضم إلى خط تطبيقات Firefly لتوليد الصور الحالي الذي يسمح للمستخدمين بإنتاج صور ثابتة وتصميمات ورسومات متجهة.

وتضع الأداة أدوبي في السوق المتنامية لأدوات توليد الفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي، وهي المساحة التي تستهدفها نماذج Sora من OpenAI و Stable Video Diffusion من Stability AI.

وتستطيع الأداة توليد مقطع مدته خمس ثوانٍ لمطالبة واحدة ويمكنها تفسير كل من مطالبات النص والصورة، كما يمكن للمستخدمين تحديد زاوية الكاميرا المطلوبة والتحريك والتكبير.

وقال ألكسندرو كوستين، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي التوليدي في أدوبي: “استثمرنا في جعل هذا النموذج يصل إلى فهم المطالبة ومستوى الجودة الذي يتوقعه مصورو الفيديو. استثمرنا في التحقق من أننا نولي المطالبة اهتمامًا حقيقيًا، ونحترم إرشادات مصوري الفيديو بطريقة فضلى مقارنةً بنماذج توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأخرى”.

وقالت أدوبي إنها تدرب نموذج الفيديو على محتوى المجال العام أو المرخص الذي لديها إذنٌ باستخدامه، وليس على أي محتوى من عملاء أدوبي.

وقال كوستين: “ندرب النموذج على قاعدة بيانات Adobe Stock للمحتوى التي تحتوي على 400 مليون صورة ورسوم توضيحية ومقاطع فيديو منظمة بطريقة لا تحتوي على ملكية فكرية أو علامات تجارية أو شخصيات عامة”.

كما تطرح أدوبي أداة Generative Extend، وهي أداة ستتوفر في برنامج تحرير الفيديو Premiere Pro يمكنها تمديد أي مقطع موجود بمقدار ثانيتين من خلال توليد إدخال مناسب لملء الفجوات في اللقطات.

وتأخذ الميزة الإطارات القليلة الأخيرة في المشهد، وتشغلها من خلال نموذج فيديو Firefly لتخمين الثواني القليلة التالية.

وفيما يتعلق بصوت المشهد، فإن Generative Extend تعيد إنشاء ضوضاء الخلفية، مثل حركة المرور أو أصوات الطبيعة، دون أصوات الأشخاص أو الموسيقى.

وقال كوستين إن الأداة حظيت بردود فعل إيجابية كبيرة من العملاء بعد عرضها أول مرة في شهر أبريل.