“آيروس 2024” يشعل شرارة الابتكار في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي

يشهد المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية (آيروس 2024)، الذي تنظمه جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي خلال المدة الممتدة من 14 إلى 18 من أكتوبر 2024، إطلاق 8 تحديات عالمية تركز في أحدث الابتكارات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التحديات ضمن فعاليات المؤتمر، الذي يُعقد هذا العام أول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار سعي الجامعة إلى تعزيز مكانة المنطقة كمركز عالمي للابتكار في مجال الروبوتات.

روبوتات للتطوير المستدام:

تركز مسابقات المؤتمر وتحدياته الثمانية، والمقامة تحت شعار (روبوتات للتطوير المستدام)، في الذكاء البدني الرياضي للروبوتات وطريقة توجيهها من بُعد، وآلية التحكم الروبوتي، والروبوتات الغواصة، والإدراك والاستشعار الروبوتي، بالإضافة إلى تحدي مراقبة الصقور الذي يهدف إلى النهوض بمجال تتبع الحياة البرية والحفاظ عليها من خلال تطوير أنظمة مراقبة متطورة وآمنة.

مسابقة الروبوتات الأفريقية:

تعرض مسابقة الروبوتات الأفريقية أحدث الابتكارات في مجال الروبوتات في القارة الأفريقية، مما يساهم في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

إذ سيعرض المرشحون للنهائيات مشاريعهم، فيما سيتضمن المؤتمر أيضًا معرضًا خاصًا يحمل اسم (آيروس إكسبو)، ومعرضًا للوظائف في أكبر تجمع في العالم للباحثين والأكاديميين والمتخصّصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور جورج دياس، الرئيس العام للمؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية (آيروس 2024)، ومدير مركز الأنظمة الروبوتية الذاتية التحكم في جامعة خليفة: “تعكس هذه المسابقات والتحديات الثمانية المختلفة حرص جامعة خليفة على إشراك الجهات المعنيّة في نسخة عام 2024 من المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية وتشجيعهم على البحث عن حلول في مجالات الروبوتات والطائرات المسيّرة، إذ تؤكد الطبيعة المتنوعة لهذه المسابقات النطاق الواسع للتقنيات الجديدة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، التي يمكن الاستفادة منها على الصعيد العالمي”.

تتنوع التحديات لتشمل تحديات مثيرة، تشمل:

(أولمبياد الذكاء الاصطناعي مع منصة RealAIGym): الذي يركز في تقييم الذكاء البدني الرياضي للروبوتات.

الذي يركز في تقييم الذكاء البدني الرياضي للروبوتات. تحدي (The Earth Rovers Challenge): الذي يركز في توجيه الروبوتات من بُعد.

الذي يركز في توجيه الروبوتات من بُعد. تحدي البناء الروبوتي (Robotic Construction Challenge): الذي يركز في التحكم بالروبوتات.

الذي يركز في التحكم بالروبوتات. تحدي (euROBIN Manipulation): الذي يركز في تعدد مهارات التحكم بالروبوت.

وتعرض تحديات الروبوتات الغواصة أيضًا ابتكارات وحلولًا للمشكلات المتعلقة بهذا المجال، إذ تتمحور جميع التحديات حول حركة الروبوتات والتحكم بها.

ويُعدّ مؤتمر (آيروس 2024) أحد أكبر المؤتمرات السنوية البحثية المعنية بالروبوتات في العالم، ويهدف إلى تبادل المعارف والأفكار حول أحدث التطورات في مجال الروبوتات والآلات الذكية.

إذ يوفر المؤتمر منصة تعرض جامعة خليفة من خلالها أنشطتها ومبادراتها البحثية والابتكارية في مجال الروبوتات. ويُعقد المؤتمر بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وتحت رعاية جمعية الروبوتات والأتمتة التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وجمعية الروبوتات اليابانية، وجمعية مهندسي الأجهزة والتحكم ومؤسسة التكنولوجيا الجديدة، وجمعية الإلكترونيات الصناعية التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

ويمثل الحاضرون في المؤتمر القطاعات الصناعية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات اللوجستية والزراعة، والدفاع، والأمن والتعدين. ويستضيف المعرض متحدثين تتمتع نسبة تبلغ 60% منهم بخبرة في مجال الروبوتات تزيد على 6 أعوام.