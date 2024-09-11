Tecno تطلق هاتفها الذكي الجديد Pova 6 Neo 5G

أطلقت Tecno جهاز Pova 6 Neo 5G، وهو أحدث هاتف ذكي داعم لشبكات الجيل الخامس 5G من الشركة في سلسلة Pova، بعد تشويقها للهاتف الذكي في الأسبوع الماضي.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 1600×720 بكسل مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ومنفذ ديناميكي تفاعلي.

ويعمل الهاتف بالمعالج الثماني النواة MediaTek Dimensity 6300 مع وحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G57 MC2.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x قدرها 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

وزودت Tecno الهاتف بمساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وهي قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت مع بطاقة microSD.

وتسلط Tecno الضوء على مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل ميزة تحويل الصور إلى صور رمزية AIGC portrait وميزة إنشاء قصاصات للملصقات AI cutout وميزة إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور AI magic remover وميزة تحويل الصور إلى أعمال فنية AI Artboard وميزة إنشاء خلفيات بناءً على تفضيلات المستخدم AI wallpaper وميزة توليد النص وتدقيق قواعد اللغة Ask AI.

ووعدت الشركة بتوفير الهاتف تجربة خالية من التأخير حتى بعد 5 سنوات من الاستخدام.

ويحتوي الجهاز كاميرا خلفية بدقة قدرها 108 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/1.89 مع عدسة ذكاء اصطناعي، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/2.0.

ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم HiOS 14.5 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 18 واطًا.

ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 165.4 ملم × 76.8 ملم × 7.8 ملم؛ وبوزن قدره 192.3 جرامًا، ويدعم شبكات الجيل الخامس والبلوتوث 5.3 ومعيار الشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق Wi-Fi 802.11 ac.

وتشمل المزايا الأخرى مستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب، ومنفذًا صوتيًا بقياس قدره 3.5 ملم، ومكبرات صوت استريو، ومقاومة الغبار والرذاذ وفقًا لمعيار IP54.

وتطرح Tecno هاتف Pova 6 Neo 5G للبيع بسعر قدره 170 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 180 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.