OpenAI تستعد لإطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي Strawberry

تخطط OpenAI لإطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يركز على المنطق Strawberry بصفته جزءًا من خدمة ChatGPT في الأسبوعين المقبلين، وفقًا لما ذكرته صحيفة Information، نقلًا عن شخصين اختبرا النموذج.

ويبدو أن الإطلاق يسبق الإصدار الذي أُبلغ عنه سابقًا في الخريف. وأثارت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بقيادة سام ألتمان اهتمامًا كبيرًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وجلبت استثمارات ضخمة، إذ تتسابق الشركات للاستفادة من التكنولوجيا المربحة لتعزيز منتجاتها.

وقالت OpenAI التي تدعمها مايكروسوفت في الأسبوع الماضي إنها لديها أكثر من مليون مستخدم يدفعون مقابل منتجاتها التجارية، وذلك بفضل التبني القوي لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على نموذجها اللغوي الكبير المتطور.

ويختلف نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يركز على المنطق Strawberry عن نماذج الذكاء الاصطناعي التحادثية الأخرى بسبب قدرته على التفكير قبل الرد، بدلًا من الإجابة عن الاستفسار فورًا، وفقًا لتقرير Information.

وتتراوح المدة التي يقضيها Strawberry في التفكير ما بين 10 ثوان و 20 ثانية قبل الرد على الاستفسارات.

ويهدف هذا التوقف المؤقت إلى مساعدة النموذج في معالجة المشكلات المعقدة في مجالات، مثل التصميم والرياضيات والبرمجة، حتى للمهام التي لم يواجهها من قبل.

ويُقال إن النموذج يستخدم شكلًا متخصصًا من التدريب اللاحق لتكييف النماذج المدربة سابقًا لمهام محددة.

وقد يلغي هذا النهج الحاجة إلى مطالبات إضافية أو حلول بديلة يستخدمها المستخدمون حاليًا للحصول على نتائج متقدمة من ChatGPT.

وفي اختبار داخلي، قيل إن Strawberry قد سجل أكثر من 90 في المئة في مجموعة من مهام الإتقان الرياضي. ويقال أيضًا إن Strawberry يقدم أمثلة تدريبية لخليفة GPT-4 المسمى Orion.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت حصريًا في شهر يوليو أن OpenAI تطور نهجًا جديدًا لنماذج الذكاء الاصطناعي في مشروع يحمل الاسم الرمزي Strawberry.

ووفقًا لتقرير Information، فإن نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يركز على المنطق Strawberry هو منتج مستقل مع بعض الاختلافات، مع أنه جزء من ChatGPT. ومن غير الواضح على وجه التحديد كيف تخطط الشركة لتقديمه.

وعلى عكس نماذج OpenAI الحالية الأخرى التي يمكنها التعامل مع أنواع متعددة من الإدخال، مثل الصور أو الملفات، فقد ذكر التقرير أن النسخة الأولية من Strawberry قادرة على استيعاب النصوص وتوليدها، وليس الصور، مما يعني أنها ليست متعددة الوسائط بعد.

وتعتزم الشركة استخدام Strawberry لدعم مطوري البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وتمكين عمليات البحث المستقلة عبر الإنترنت مع التخطيط التنبئي، وتسهيل البحث المتعمق، من بين استخدامات أخرى.

ولاحظ المختبرون الأوائل بعض المشكلات. ويستغرق النموذج أحيانًا وقتًا طويلًا لمعالجة حتى الأسئلة البسيطة ولا يتكيف كليًا مع تفضيلات المستخدم المحددة، مثل تنسيقات التعليمات البرمجية المفضلة.

وشعر بعض المختبرين الأوائل أن إجابات Strawberry المحسنة قليلًا مقارنةً بإجابات GPT-4o لا تبرر وقت الانتظار الإضافي.

وتتكهن The Information بأن أسعار Strawberry قد تختلف عن ChatGPT وقد تتضمن حدودًا للسعر. وقد يتوفر اشتراك مرتفع السعر للاستجابات السريعة. ويقال إن OpenAI تدرس رفع الأسعار لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.