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هواوي تكشف عن هاتف ثلاثي الطيات

11 سبتمبر 2024آخر تحديث: 11 سبتمبر 2024
أقل من دقيقة

في أخبار اليوم:

  • انطلاق الدورة الأولى من “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3” بمشاركة 100 دولة
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11 سبتمبر 2024آخر تحديث: 11 سبتمبر 2024
أقل من دقيقة
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