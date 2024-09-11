متى ستصل مزايا الذكاء الاصطناعي إلى هواتف آيفون؟

أعلنت شركة آبل يوم الاثنين الماضي، سلسلة هواتف iPhone 16 الجديدة، التي تضم 4 هواتف بأحجام مختلفة، والتي تتميز بقدرات ذكاء اصطناعي متطورة بفضل مزايا (Apple Intelligence).

ولكن تعتزم آبل طرح مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة على مراحل متتالية خلال العام الجاري والعام المقبل، بدءًا من شهر أكتوبر القادم. لذلك فإن مستخدمي (iPhone 16)، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه المزايا عليهم الانتظار قليلًا، إذ ستختلف مواعيد إطلاقها حسب المنطقة واللغة.

إليك الجدول الزمني التفصيلي لطرح هذه المزايا الجديدة، الذي كشفت عنه آبل:

أولًا، ما المزايا التي ستصل في الإصدار النهائي من (iOS 18.1)؟

أكدت آبل خلال حدث الكشف عن هواتف (iPhone 16) الجديدة، أن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لن تكون متاحة في الهواتف الجديدة عند شحنها في يوم 20 من سبتمبر الجاري، ولكنها ستصل إلى المستخدمين في تحديثات نظام التشغيل (iOS 18) على مدار الأشهر القادمة.

وستطرح آبل الإصدار النهائي من تحديث (iOS 18.1) خلال شهر أكتوبر القادم، وسيتضمن هذا التحديث مجموعة من مزايا (Apple Intelligence) التي تشمل:

1- أدوات الكتابة الإبداعية:

ستتيح لك أدوات الكتابة الجديدة إعادة صياغة النصوص، وتلخيصها، وتدقيقها بسهولة في أي تطبيق تستخدمه بما يشمل: تطبيقات البريد، والملاحظات، و Pages، إلى جانب التطبيقات الخارجية.

وتتضمن أدوات الكتابة الجديدة عدة أدوات، وهي:

أداة إعادة الكتابة (Rewrite): تتيح لك إعادة كتابة النصوص، من خلال تغيير صياغتها وأسلوبها لتناسب الجمهور المعني والمهمة التي تعمل عليها، مثل: استخدام الأسلوب الاحترافي عند تعديل الخطاب التعريفي، أو استخدام الفكاهة عند كتابة دعوة لحضور حفلة.

أداة التدقيق (Proofread): تتيح لك تدقيق النصوص لغويًا وإملائيًا للتحقق من سلامتها من الأخطاء، وفي الوقت نفسه تقدم اقتراحات للتعديل، يصاحبها شرح لهذه التعديلات بحيث يمكنك مراجعتها أو قبولها بسرعة.

أداة التلخيص (Summarize): تتيح لك تحديد النص وتلخيصه في صورة فقرات سهلة القراءة، أو نقاط معلوماتية قصيرة، أو في جدول، أو قائمة.

2- مزايا تحرير الصور:

ستتوفر بعض مزايا (Apple Intelligence) الجديدة في تطبيق الصور، ومنها: أداة (Clean Up) الجديدة، التي تتيح لك تحرير الصور من خلال تحديد الأشياء المشتتة في الخلفية وإزالتها دون التأثير في الموضوع الرئيسي، وهي تشبه تمامًا أداة (الممحاة السحرية) التي تقدمها جوجل في هواتفها.

وكما ستتوفر مزية (البحث في الفيديو)، التي تتيح لك العثور على لحظات محددة في مقاطع الفيديو والانتقال مباشرةً إلى الجزء ذي الصلة.

3- ملخصات التسجيلات الصوتية:

يتضمن تحديث إصدار (iOS 18.1) أيضًا مزية تلخيص التسجيلات الصوتية سواء في تطبيق الملاحظات أو المكالمات الهاتفية، التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحويل التسجيلات إلى ملخصات نصية مفيدة.

4- مزايا جديدة في تطبيق البريد الإلكتروني:

سيشهد تطبيق البريد في إصدار (iOS 18.1) تحولًا كبيرًا بفضل مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة. إذ سيتضمن تطبيق البريد قسمًا جديدًا يُسمى (الرسائل المهمة) Priority Messages في الجهة العلوية يعرض رسائل البريد الإلكتروني المهمة فقط، وسترى أيضًا ملخصًا لكل رسالة بدلًا من مجرد معاينة الأسطر القليلة الأولى من كل رسالة.

كما يمكنك استخدام زر (تلخيص) Summarize الجديد لتلخيص الرسائل، بالإضافة إلى ذلك، ستوفر لك مزية (الرد الذكي) Smart Reply الجديدة اقتراحات للاستجابة السريعة وستحدد جميع الأسئلة المضمنة في الرسالة لضمان الإجابة عن كل شيء.

5- تحسينات في سيري:

سيشهد المساعد سيري تحسينات ملحوظة في إصدار (iOS 18.1)، إذ سيصبح أكثر قدرة على فهم الأوامر المعقدة والمقاطعة أثناء الكلام، كما سيحافظ سيري على سياق المحادثة من طلب إلى آخر، مما يجعل التفاعل معها أكثر سلاسة، وسيصبح من السهل التبديل بين إدخال البيانات عن طريق الصوت أو الكتابة، حسب ما يناسب احتياجاتك في كل لحظة.

وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه المزايا هي نفسها التي كانت تختبرها آبل في الإصدارات التجريبية من تحديث iOS 18.1 مع المطورين، وعند إطلاقها ستكون هذه المزايا متاحة باللغة الإنجليزية الأمريكية فقط، وستظل تحمل علامة (إصدار تجريبي)، إذ تسعى آبل من خلال ذلك إلى تطويرها باستمرار بناءً على تعليقات المستخدمين.

ثانيًا؛ ما المزايا التي ستصل إلى هواتف آيفون قبل نهاية العام؟

ستصل الدفعة الثانية من مزايا (Apple Intelligence) في إصدار iOS 18.2، الذي من المرجح أن يبدأ طرحه في نهاية العام، وستشمل:

1- أداة توليد الصور (Image Playground):

تتيح لك أداة (Image Playground) إنشاء صور مبتكرة وأصلية وممتعة في ثوانٍ من النصوص، بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك الاختيار من بين ثلاثة أنماط لإنشاء الصور، وهي: الرسوم المتحركة (Animation)، والرسوم التوضيحية (Illustration)، والرسومات (Sketch).

وتمتاز هذه الأداة بقدرتها على إدراك سياق استخدامها، لذلك تقدم اقتراحات لإنشاء صور مخصصة تناسب محتوى المحادثة أو النص المكتوب. فعلى سبيل المثال، يمكنها اقتراح صور مرتبطة بالرسائل الموجودة في المحادثة.

2- أداة توليد الوجوه التعبيرية (Genmoji):

سيتضمن إصدار (iOS 18.2) أيضًا أداة (Genmoji)، التي تتيح لك توليد رموز تعبيرية مخصصة من النصوص، أو إنشاء رموز Genmoji لأصدقائك وأفراد عائلتك باستخدام صورهم، كما يمكنك استخدام هذه الرموز مباشرةً في الرسائل النصية للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بطريقة مبتكرة، أو مشاركتها كملصق أو رمز رد تفاعلي مثل رموز الإيموجي تمامًا.

3- التكامل مع ChatGPT:

من المقرر أيضًا أن يصل (ChatGPT) لأنظمة تشغيل آبل في نهاية العام الجاري، مما يتيح لك الحصول على إجابات فورية لأي سؤال يخطر ببالك، كما يمكنك الاستعانة بـ ChatGPT في كتابة الرسائل والمقالات وغيرها.

ثالثًا، ما المزايا التي ستصل إلى هاتفك في النصف الأول من عام 2025؟

سيشهد المساعد سيري تطورات كبيرة خلال النصف الأول من عام 2025، إذا سيتكامل مع مجموعة واسعة من تطبيقات الطرف الثالث، مما يتيح لك الحصول على المعلومات بسهولة وتنفيذ المهام بشكل أسرع.

كما سيصبح قادرًا على فهم المحتوى الذي تستخدمه في الشاشة وتحليله (On-screen Awareness)، مما يتيح لك طرح أسئلة بشأن ما يظهر في شاشة جهازك للتفاعل معه، فعندما يرسل شخص عنوانًا في تطبيق للتراسل الفوري، يمكن أن تطلب من سيري إضافة العنوان مباشرة إلى جهة الاتصال الخاصة بهذا الشخص.

علاوة على ذلك، ستتوفر مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل خلال النصف الأول من عام 2025 بلغات جديدة تشمل: الصينية والفرنسية واليابانية والإسبانية. إذ قررت آبل التركيز في دعم اللغة الإنجليزية فقط في العام الأول لإطلاق هذه المزايا، وذلك لضمان جودة عالية وكفاءة في الأداء.

توسع محدود في العام المقبل:

تخطط الشركة لتوسيع دعم لغات إضافية ومناطق جديدة في العام المقبل، ولكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب القيود التنظيمية في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي والصين.

فقد أعلنت آبل أنها لن تطلق مزايا (Apple Intelligence) في هواتف آيفون وأجهزة آيباد في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، وذلك بسبب عدم اليقين بشأن قانون الخدمات الرقمية الجديد الذي يفرض قيودًا على الشركات التقنية الكبرى.

ومع ذلك، ستتوفر هذه المزايا في أجهزة (ماك) Mac في الاتحاد الأوروبي، حيث لا تخضع هذه الأجهزة للقيود التنظيمية نفسها.

علاوة على ذلك، تطمح آبل إلى إطلاق مزايا (Apple Intelligence) في الصين، ولكنها تواجه تحديات تنظيمية كبيرة في هذه السوق، وتعمل على تذليلها. ونتيجة لذلك، فإن توزيع هذه المزايا سيكون محدودًا في البداية، مع التركيز في اللغة الإنجليزية والمناطق التي لا تفرض قيودًا تنظيمية كبيرة.