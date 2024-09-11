مايكروسوفت تطلق إصدار الويب من Planner

تطرح مايكروسوفت نسخة ويب من Planner، وهو تطبيق تخطيط للعمل الجماعي متاح للمشتركين عبر Microsoft 365، وفقًا لإعلان أصدره مجتمع الشركة التقني Microsoft Tech Community.

وقد لا تصل النسخة فورًا إلى جميع المستخدمين، مع أن الشركة تأمل توصيلها للجميع خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقال الإعلان: “عند طرحه في مؤسستك، يحصل المستخدمون الذين لديهم ترخيص Microsoft 365 والذين يزورون Planner للويب عبر https://planner.cloud.microsoft على تجربة Planner الجديدة التي تجمع بين بساطة To Do وتعاون Planner وقوة Project للويب وذكاء Copilot في تجربة بسيطة ومألوفة مع مجموعة غنية من الإمكانات لإدارة العمل الفردي والجماعي”.

وفي شهر أبريل، أطلقت مايكروسوفت الإصدار الجديد من تطبيق Planner الجديد كليًا لفِرق تيمز Teams عبر أجهزة الحواسيب في كل مكان.

ومنذ ذلك الحين، أضافت الشركة مزايا وتحسينات جديدة إلى هذا التطبيق على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وبعد أشهر، سهلت مايكروسوفت التحقق من قائمة المهام من خلال موقع الويب الجديد كليًا. وقالت الشركة إنها كانت تستمع إلى تعليقات مستخدمي تطبيق Planner عبر تيمز للمساعدة في تطوير إصدار الويب.

ويسمح تطبيق Planner للويب للمستخدمين بعرض جميع الخطط والمشاريع وقوائم المهام في مكان واحد. كما يحتوي على عرض My Tasks، حتى تتمكن من الوصول إلى جميع مهامك وإدارة مهامك ذات الأولوية باستخدام عرض My Day.

كما توجد طرق عديدة لتنظيم مهامك، مثل الشبكة واللوحة والرسوم البيانية والجدول الزمني وغيرها.

ويحصل المستخدمون الذين يسجلون في الخطة المميزة المدفوعة في تطبيق Planner عبر الويب على مزايا إضافية، ويشمل ذلك معاينة Copilot وعرض الجدول الزمني والحقول المخصصة وسجل المهام وإدارة الأهداف وغيرها.

وفي حال كنت من مستخدمي تطبيق Planner، فإن مايكروسوفت تعقد حدثًا صغيرًا يمكن من خلاله للأشخاص الاطلاع على التطورات القادمة إلى التطبيق وإجراء جلسة أسئلة وأجوبة مع مايكروسوفت.

وتخطط مايكروسوفت لعقد الحدث الصغير في تاريخ 17 من سبتمبر 2024، ما بين الساعة 7 مساءً و 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وفي حال كنت مهتمًا، فإن بإمكانك التوجه إلى صفحة الحدث والتسجيل.